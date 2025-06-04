Уголь закладывают в энергоцены

По данным “Ъ”, дальневосточные ТЭС «РусГидро» (MOEX: HYDR) могут вернуть 22,5 млрд руб. убытков за счет повышенных платежей за мощность, а не 17,1 млрд руб., как планировалось ранее. Включить в эту сумму еще 5,37 млрд руб. выпадающих доходов за 2024 год, возникших из-за роста цен на топливо, что не покрывалось тарифом, предложила ФАС. Это поддержит надежность энергоснабжения, но нагрузка на промышленных потребителей вырастет, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ФАС предлагает включить в плату за мощность еще 5,37 млрд руб. выпадающих доходов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК; входит в «РусГидро») за 2024 год. В результате общая сумма компенсации увеличится до 22,5 млрд руб. Это следует из материалов правительственной комиссии по электроэнергетике, которая пройдет 4 июня (“Ъ” видел материалы).

Ранее в плате за мощность регуляторы планировали учесть 17,1 млрд руб. выпадающих доходов ДГК за 2011–2023 годы. Но в тарифы за 2024 год не были заложены увеличившиеся расходы на топливо в размере 5,37 млрд руб.

Теперь ФАС предлагает компенсировать выпадающие доходы в течение трех лет начиная с 1 июля 2025 года — к оплате мощности промышленными потребителями ежемесячно будут прибавляться 625 млн руб.

Дальневосточные ТЭС страдают от убытков из-за роста стоимости угля, который продается по свободным ценам, в результате фактические расходы компаний не совпадают с заложенными в тарифе. В группу «РусГидро» на Дальнем Востоке входят несколько активов, ДГК среди них — крупнейшая генерирующая компания, которая использует уголь в качестве основного и резервного топлива.

Чтобы компенсировать убытки, правительство РФ регулярно обсуждает меры поддержки генерации в Дальневосточном федеральном округе. Среди них — продление действия дальневосточной надбавки, ускоренная либерализация цен, запрет на выплату дивидендов «РусГидро» (см. “Ъ” от 11 февраля, 3 марта и 21 апреля). Кроме того, президент РФ Владимир Путин предлагал обязать угольщиков поставлять топливо для энергетики на внутренний рынок в приоритетном порядке по регулируемым ценам.

По итогам 2024 года чистый убыток ДГК по РСБУ увеличился в пять раз, до 42,7 млрд руб. Расходы «РусГидро» на топливо за первый квартал 2025 года составили 48,5 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Год к году показатель увеличился на 3,2 млрд руб.

ФАС также предлагает пересчитать объем излишне полученных доходов по топливу Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию) за 2024 год. Лишние доходы в размере 8,14 млрд руб. могут изъять в течение трех лет, начиная с июля. «РусГидро» и «Якутскэнерго» обяжут вернуть 7,6 млн и 17,8 млн руб. соответственно уже в 2025 году.

Согласно материалам правительственной комиссии, с учетом предложения ФАС и действующих нормативных механизмов прогнозируется рост конечной цены на электроэнергию на Дальнем Востоке с 5,89 руб. за 1 кВт•ч в 2025 году до 8,84 руб. за 1 кВт•ч в 2030 году. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Сергей Роженко из Kept считает сумму компенсации критически значимой для финансовой устойчивости ДГК, поскольку при выручке в 120 млрд руб. убыток по итогам 2024 года составил более 42 млрд руб., при этом компания показывает убыток не первый год. «Компенсация ДГК станет дополнительной нагрузкой на потребителей, но, видимо, необходимым меньшим злом для надежности энергоснабжения»,— отмечает аналитик.

Анна Тыбинь