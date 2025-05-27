Цены совсем обуглели

По данным “Ъ”, электростанции «РусГидро» (MOEX: HYDR) на Дальнем Востоке за счет повышенных платежей за мощность смогут вернуть около 17 млрд руб. убытков, возникших из-за роста цен на уголь в регионе. Дальневосточные угольные ТЭС хронически убыточны из-за того, что текущие тарифы не покрывают рост цен на топливо. Но пока ФАС предлагает компенсировать убытки в течение трех лет, что, по оценкам аналитиков, не будет критично сказываться на ценах. Чтобы устранить саму проблему дисбаланса, потребители призывают пересмотреть подход к ценообразованию на уголь в целом.

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Правительство в 2025–2027 годах может увеличить плату за мощность для Дальневосточной генерирующей компании (ДГК; входит в «РусГидро»), чтобы компенсировать 17,1 млрд руб. убытков от покупки угля в 2011–2023 годах. Это следует из материалов правительственной комиссии по электроэнергетике, которая пройдет 4 июня (“Ъ” видел материалы).

Тарифная выручка ТЭС «РусГидро» в регионе не покрывает затрат на покупку угля.

Регуляторы ограничивают расходы компании на закупку топлива, вместе с тем уголь торгуется по свободным ценам и фактические расходы не совпадают с заложенными в тарифе. Установленная мощность ТЭС ДГК в регионе — 4,6 ГВт, убыток компании по РСБУ в 2024 году вырос в пять раз относительно 2023 года, до 42,7 млрд руб.

Сейчас правительство прорабатывает ряд мер по улучшению финансового состояния «РусГидро», в том числе дальневосточных активов, от отказа на выплаты дивидендов до продления субсидий для потребителей электроэнергии за счет остальной части РФ до 2035 года и ускоренной либерализации цен для ГЭС на Дальнем Востоке (см. “Ъ” от 11 февраля, 3 марта и 21 апреля). Президент РФ Владимир Путин предлагал также поддержать убыточные ТЭЦ за счет введения для угольщиков обязательства приоритетных поставок на внутренний рынок для нужд энергетики по регулируемым ценам.

ФАС также предлагает изъять у дальневосточных генкомпаний часть средств. По расчетам ФАС, контролирующее крупнейшую на Дальнем Востоке угольную Приморскую ГРЭС (1,5 ГВт) «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию; СГК) получило через тарифы лишние 4,88 млрд руб., которые предлагается изъять в течение трех лет.

«РусГидро» и входящее в нее «Якутскэнерго» также получили переплату в размере 25,4 млн руб., которые ФАС предлагает изъять за один год.

Таким образом, сальдированный дополнительный платеж энергорынка за мощность в 2025–2027 годах может составить 12 млрд руб.

В Минэнерго и ФАС “Ъ” не ответили, в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отметили лишь, что компенсация расходов или изъятие средств может повлиять на цену мощности, но для «достоверной оценки необходимо учитывать множество иных составляющих стоимости».

В «РусГидро» и СГК от комментариев отказались. В «Сообществе потребителей энергии» подчеркивают, что устранить недорегулированность необходимо, но еще важнее устранить ее причины, пересмотрев подход к ценообразованию на энергетический уголь для внутреннего рынка в национальных интересах.

Как отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, учет выпадающих доходов ДГК за топливо в размере 17,1 млрд руб. будет частично компенсирован вычетом избытка средств, полученных другими генерирующими компаниями, прежде всего «Кузбассэнерго».

Включение этих расходов — фактор роста цены на электроэнергию в регионе, но влияние меры, по его оценкам, будет незначительным.

Итоговое влияние будет зависеть от принятых на правительственной комиссии решений о распределении указанной суммы за трехлетний период, добавляет он. «С учетом дополнительной индексации цены газа для энергетики на 21,3%, а также возможной малой водности в предстоящем периоде, возврат указанных средств и сохранение роста цены электроэнергии на Дальнем Востоке на среднероссийском уровне представляется мне вполне осуществимой задачей»,— отмечает он.

Татьяна Дятел