Равнение на удобрения

По данным “Ъ”, президент РФ Владимир Путин согласился ускорить внедрение рыночного ценообразования для электроэнергии на Дальнем Востоке. Поддержать убыточные сейчас ТЭЦ крупнейшей дальневосточной генерирующей компании «РусГидро» (MOEX: HYDR) должно также предложенное президентом введение для угольщиков обязательства приоритетных поставок на внутренний рынок по регулируемым ценам для нужд энергетики. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении производителей удобрений. По мнению аналитиков, нововведение, улучшив положение дальневосточной энергетики, ударит по угольной отрасли, которая и так в кризисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин поручил замглавы своей администрации Максиму Орешкину изучить возможность поставки угля для убыточных дальневосточных ТЭЦ «РусГидро» по аналогии с механизмами, «которые отработаны для сельхозпроизводителей по посевной или по удобрениям». Такую ремарку президент сделал к письму главы «РусГидро» Виктора Хмарина от конца февраля (“Ъ” ознакомился с обращением). Вероятно, речь идет о приоритетных поставках угля по регулируемым ценам. Производители удобрений поставляют продукцию российским аграриям по ценам, зафиксированным в 2021 году и проиндексированным в 2022 году (подробнее см. справку). «В чем разница? Сначала пусть обеспечат национальные потребности, а потом экспорт. Доложите»,— написал президент.

Помимо этого Владимир Путин поставил визу «согласен» относительно предложения главы «РусГидро» ускорить либерализацию цен для выработки ГЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке, которую предлагается запустить уже с июля нынешнего года. Эта мера, по оценкам главы компании, позволит «РусГидро» получить 185 млрд руб. дополнительной выручки в 2025–2029 годах. Сейчас продажа электроэнергии по свободным ценам предусмотрена для тепловой генерации, доля свободной продажи выработки ГЭС ограничена 2,5%, но должна постепенно расти. Правительство рассматривает возможность увеличить объем продажи выработки дальневосточных ГЭС по рыночным ценам сразу до 100%, что может повысить конечные цены для потребителей на 4%.

В «РусГидро» и СУЭКе (основной поставщик угля на дальневосточные ТЭЦ) от комментариев отказались. В ФАС и Минэнерго “Ъ” не ответили.

«РусГидро» — главный владелец генерирующих активов на Дальнем Востоке, с 1 января регион отнесен ко второй ценовой зоне оптового энергорынка (Сибирь). Тарифная выручка, получаемая тепловой генерацией «РусГидро» в регионе, не покрывает затрат на покупку угля. Регуляторы ограничивают объем расходов компании на покупку топлива, при этом уголь торгуется по свободным ценам и фактические расходы не совпадают с заложенными в тарифе.

В 2021 году Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в «РусГидро») приобрела 8,94 млн тонн угля на 25,99 млрд руб., в 2022 году — 9,34 млн тонн на 47 млрд руб., сказано в отчетности компании. В более поздних отчетах данные о закупках топлива не раскрывались. Но как следует из аудиторского заключения к отчету за 2024 год, в тариф на мощность на 2025–2027 годы включены 17,1 млрд руб. выпадающих доходов на закупку топлива за 2021–2023 годы, из которых 2,8 млрд руб. за 2023 год, 10,5 млрд руб. за 2022 год. Прогнозные выпадающие доходы за 2024 год — 6,14 млрд руб., их будут согласовывать в ФАС, чтобы включить в надбавку к цене конкурентного отбора мощности на 2026–2027 годы.

По данным “Ъ”, средняя цена закупки угля для ТЭЦ ДГК в 2022 году составляла 5,4 тыс. руб. за тонну, в 2024 году — 4,9 тыс. руб. за тонну. Экспортная цена энергетического угля калорийностью 6 тыс. ккал на условиях FOB Восточный на 17 апреля составляла $78 за тонну, для угля калорийностью 5,5 тыс. ккал — $64,5 за тонну.

Правительство не первый год не может найти источники компенсации выпадающих доходов «РусГидро» — предлагалось рассмотреть вопрос о выделении средств из бюджета или резком повышении тарифов. Как писал “Ъ” 11 февраля и 3 марта, сейчас прорабатывается комплекс мер: от отказа от выплаты дивидендов акционерам до продления субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России до 2035 года.

Как пишет президенту Владимир Хмарин, компания вынуждена привлекать большие объемы заемных средств для реализации инвестиционных проектов. Размер кредитного портфеля «РусГидро» на конец 2024 года составил 607 млрд руб. Соотношение долг/EBITDA в двухлетней перспективе, по его оценкам, превысит уровень 5,5, «что угрожает группе потерей финансовой устойчивости».

В «Совете рынка» отмечают, что с начала 2025 года по регулируемым ценам на Дальнем Востоке продается 97,5% от электроэнергии и мощности, поставляемой ГЭС, «что направлено на ограничение роста цен для потребителей региона». «Снижение указанной доли увеличит темп роста цен на электроэнергию и мощность на территории объединенной энергосистемы Дальнего Востока относительно уровня, который сложится при сохранении этой доли»,— говорят в ассоциации.

У «Сообщества потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) «вызывают тревогу» не столько сами предлагаемые компанией меры, сколько «бессистемные попытки пересмотреть ранее согласованные правила». «Это говорит об отсутствии внятного сценария развития и размывает доверие к регуляторам. Здоровый инвестиционный климат в таких условиях сформировать очень трудно»,— отмечают там.

Александр Котов из NEFT Research отмечает, что угольная отрасль находится в кризисе и аналогии с рынком удобрений не подойдут. Он напоминает, что квоты на приоритетные поставки на экспорт угля на восток в 2025 году и так были урезаны вдвое. «Любое иное квотирование, если оно будет введено, больно ударит по экспортерам угля и вызовет лавинообразные банкротства добывающих предприятий»,— считает аналитик. Для разрешения ситуации, по его мнению, необходимы долгосрочные контракты между энергетиками и угольными компаниями, а также с ОАО РЖД на поставку и перевозку угля с приоритетом для поставщиков с Дальнего Востока. Чтобы сократить зависимость от дальнепривозного угля, добавляет он, необходимо проводить опытное сжигание непроектного угля из ресурсов дальневосточных месторождений.

Директор департамента энергетики «Рексофта» Сергей Черепов отмечает, что ускоренная либерализация цен позволит устранить перекрестное субсидирование и обеспечить конкуренцию между разными видами генерации. «Рост цен на Дальнем Востоке будет сдерживать большая доля дешевой гидрогенерации, но краткосрочно возможно умеренное повышение цен для крупных промышленных потребителей»,— указывает эксперт. За счет увеличения доли свободных объемов ГЭС, по его мнению, на оптовом рынке появится дополнительная ликвидность и усилится конкуренция между тепловыми и гидрогенераторами, что в долгосрочной перспективе может привлечь инвестиции в модернизацию существующих мощностей.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь