Долгий Восток

Как выяснил “Ъ”, правительство обсуждает продление субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России еще на семь лет, до 2035 года. Срок действующего сейчас режима тарифной поддержки истекает в 2028 году. При его продлении предлагается зафиксировать объем субсидий на уровне 30 млрд руб. в год. С идеей выступил вице-премьер Юрий Трутнев: по его мысли, мера должна помочь стабилизировать финансовое положение госхолдинга «РусГидро». Помимо этого энергетикам предлагается заключать долгосрочные контракты на поставку угля по внутренним ценам, а также приоритетный порядок поставок угля со стороны ОАО РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выравниванию дальневосточных энерготарифов не видно конца

Фото: Дмтирий Рогулин / ТАСС Выравниванию дальневосточных энерготарифов не видно конца

Фото: Дмтирий Рогулин / ТАСС

В качестве одной из мер по стабилизации финансового состояния «РусГидро» правительство предлагает продлить действие механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня (так называемой дальневосточной надбавки) до 2035 года, зафиксировав ее на уровне 2025 года, или около 30 млрд руб. Предложение содержится в февральском письме вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева Владимиру Путину (“Ъ” видел документ). Президент РФ поручил премьеру Михаилу Мишустину и заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину рассмотреть и поддержать предложения.

Господин Трутнев предлагает направлять половину средств от надбавки на сохранение льготных тарифов для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, а также малого и среднего бизнеса. Другая половина может пойти на развитие энергетической инфраструктуры в изолированных энергосистемах ДФО. Эффект от этой меры оценивается в 133 млрд руб. до 2035 года. В пресс-службе премьера от комментариев отказались, в аппарате Юрия Трутнева предложения не комментировали.

Выравнивание энерготарифов Дальнего Востока до среднероссийского уровня действует в Якутии, на Камчатке, в Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО. Механизм был введен в июле 2017 года и должен был действовать до конца 2019 года, но затем был продлен до 2028 года. Фактически речь идет об изолированных энергосистемах с небольшим числом потребителей и дорогой генерацией на завозном топливе, где крайне высока себестоимость электроэнергии (входящие в Единую энергосистему РФ южные территории ДФО не субсидируются). Для потребителей оптового энергорынка в европейской части РФ, на Урале и в Сибири действует спецнадбавка к цене — по сути, кросс-субсидия, которая перераспределяется по регионам Дальнего Востока. Основные конечные получатели субсидии — энергокомпании группы «РусГидро», объем надбавки пересматривается ежегодно.

Несмотря на эту и другие меры поддержки, финансовое состояния «РусГидро» стремительно ухудшается. Как писал “Ъ”, правительство предлагает решить финансовые проблемы «РусГидро» за счет отказа от выплаты дивидендов, ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке и компенсации в тарифах расходов на закупку угля по рыночной цене (см. “Ъ” от 11 февраля).

В письме Юрия Трутнева президенту отмечается, что инвестиционная программа «РусГидро» в 2021–2024 годах возросла почти втрое, до 239 млрд руб. в год, а долговая нагрузка увеличилась со 187 млрд до 604 млрд руб. За последние пять лет цены на уголь для ТЭС на Дальнем Востоке выросли на 91%, из-за чего Дальневосточная генерирующая компания (входит в «РусГидро») накопила убытки в размере 59,6 млрд руб. Помимо этого, указывает вице-премьер, возросли расходы на поддержание в работоспособном состоянии устаревших ТЭЦ в регионе. Сейчас они достигают 54,4 млрд руб., но траты не включены в тарифы и финансируются за счет кредитов. По его данным, если в 2021 году компания направляла на выплату процентов по кредитам до 12% от операционной прибыли, то в 2024 году — 52%, а в 2025 году будет направлять до 86%. «При продолжении текущих тенденций в 2025–2027 годах финансовое положение компании продолжит ухудшаться и может не позволить "РусГидро" выполнять обязательства перед потребителями и кредиторами»,— говорится в письме.

Для поддержки «РусГидро» также предлагается дать ТЭС компании возможность заключать долгосрочные контракты на поставку угля «по специальным внутренним ценам» и принять решение о перевозке ОАО РЖД угля в адрес этих предприятий в приоритетном порядке. Сокращение перевозок в адрес дальневосточных станций «РусГидро» дальнепривозных углей и замена их на местные, по оценкам ОАО РЖД, дали бы 2,4 млн тонн дополнительной провозной способности на Восточном полигоне. Но угледобывающие компании Дальнего Востока преимущественно экспортируют уголь, отмечали в ОАО РЖД. В сентябре Владимир Путин поручал правительству совместно с «РусГидро» рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования в ДФО цен на уголь, используемый для производства электроэнергии.

В ОАО РЖД “Ъ” сказали, что поддерживают заключение долгосрочных контрактов на закупку и доставку угля для нужд «РусГидро». «При этом участие в данных контрактах ОАО РЖД в качестве гаранта перевозок конкретных объемов угля возможно только на условиях "вези или плати"»,— уточняют в компании, отмечая, что неоднократно направляли в госорганы предложения по формированию правовой базы для заключения таких договоров.

В числе предложений также, как уже писал “Ъ”, введение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2029 года и направление этих средств на погашение кредитов и финансирование инвестпрограммы «РусГидро». Эффект от этой меры к 2030 году оценивается в 113 млрд руб. Кроме того, правительство предлагает выделить для «РусГидро» льготное финансирование по программе «Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ» либо по иной программе в объеме 550 млрд руб. (50% от инвестиционной программы) для финансирования проектов модернизации и строительства новой инфраструктуры в ДФО.

В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что полностью поддерживают меры, предложенные вице-премьером. В Минэнерго “Ъ” заявили, что поддерживают инициативы по введению моратория на выплату дивидендов и выделению льготного финансирования на дальневосточные стройки. Другие предложения по стабилизации финансового состояния «РусГидро» также находятся в проработке, в том числе определяется оптимальный график либерализации цен в ДФО за счет увеличения доли продаж ГЭС.

В «Сообществе потребителей энергии» против продления действия механизма дальневосточной надбавки в неизменном виде, но готовы обсуждать вариант ее сокращения втрое с направлением всей суммы на развитие инфраструктуры. «Отказ от выплаты дивидендов и проектное финансирование с государственным участием считаем шагом в верном направлении, как и поиск потенциала снижения стоимости угля, таящегося в особенностях ценообразования»,— говорят в ассоциации.

По мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, на сегодня дальневосточная надбавка как механизм обеспечения социально приемлемого уровня конечных цен на электроэнергию не имеет реальной альтернативы. С одной стороны, отмечает эксперт, текущей инициативой предусмотрено уменьшение субсидирования, что создаст определенную напряженность для региональных бюджетов. С другой — предлагается механизм целевого финансирования развития энергетической инфраструктуры в изолированных энергосистемах, который должен способствовать реализации технических решений с более низкой себестоимостью производства электроэнергии. «Это в идеале должно привести к отмене дальневосточной надбавки в среднесрочной перспективе»,— полагает он.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина