Конституционная надежность

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 3 июня рекомендовал назначить судью Конституционного суда (КС) Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя КС. Глава инстанции Валерий Зорькин заверил сенаторов в том, что его будущий заместитель — человек не только опытный, но и надежный. Сама же госпожа Жаркова рассказала парламентариям об отсутствии «пробела», связанного с выходом России из-под юрисдикции ЕСПЧ, а также попросила повысить зарплату сотрудникам судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Конституционного суда России Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Судья Конституционного суда России Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представляя кандидатуру будущего зампреда, Валерий Зорькин обратил внимание на большой практический опыт Людмилы Жарковой, которая начинала карьеру с должности секретаря в суде. Она является одним из старейших членов КС, много для него сделала, а также, без сомнения, человек надежный, заверил он собравшихся. «Для меня очень важно то, что она в достаточно непростых ситуациях — вы понимаете, и в девяностые годы, да и сейчас, всякие бывают моменты — всегда оставалась в центре, в смысле Конституции»,— заявил сенаторам Валерий Зорькин и осторожно добавил: «Не хочу ничего сказать о других судьях, но всякое бывало ведь, в том числе и с судьями КС». Тем не менее в Людмиле Жарковой он совершенно уверен, ведь она «никогда не уклонялась в такие ситуации, когда было плохо для России». И то, что президент представил к назначению именно ее кандидатуру, в нынешней непростой ситуации пойдет КС только на пользу, резюмировал председатель.

Людила Жаркова — судья КС с 1997 года, поэтому имеет огромный опыт работы, в том числе и в органах юстиции Карелии, подтвердил председатель комитета Андрей Клишас. Кроме того, будущий зампред КС была судьей-докладчиком по делам, связанным с ответственным обращением с животными, поэтому в его симпатии она может не сомневаться, шутя добавил сенатор, известный активной защитой прав бездомных собак (см. «Ъ-Online» от 13 марта). Кроме того, госпожа Жаркова — специалист по социальным вопросам и трудовому праву, резюмировал он.

Сама Людмила Жаркова призналась, что представление на эту должность стало для нее «форс-мажором», но под чутким руководством Валерия Зорькина она рассчитывает справиться с новыми задачами.

Напомним, вакансия, которую предстоит занять госпоже Жарковой, образовалась1 апреля после скоропостижной кончины зампреда Сергея Маврина. Его смерть обострила кадровый кризис в КС, который вызван достижением в 2025 году предельного возраста нахождения в должности сразу четырьмя судьями. В том числе после 70-летнего юбилея в сентябре в отставку должна была отправиться и госпожа Жаркова. Однако на заместителя председателя КС возрастные ограничения не распространяются, поэтому после назначения она сможет продолжить работу.

Будущий зампред КС рассказала сенаторам, что суд чаще всего удовлетворяет уже принятые к рассмотрению обращения, и если даже не признает спорные нормы неконституционными, то защищает граждан путем их истолкования.

Это большая и ответственная работа, подчеркнула госпожа Жаркова: несмотря на то что что у россиян сегодня нет возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), КС справляется со всеми обращениями и никакого «пробела» не возникает.

В России уровень гарантий трудовых прав граждан является одним из самых высоких, заявила сенатор Наталья Кувшинова. Но какие вопросы их защиты чаще всего рассматривает КС и какие из них требуют законодательного урегулирования, поинтересовалась она. Будущий зампред КС честно призналась, что вопросы трудового законодательства — не самые частые в практике суда, хотя в последнее время стало больше обращений по поводу индексации выплат. Более того, несмотря на несколько решений КС, до сих пор существуют изъяны в регулировании оплаты дополнительного труда педагогов. Наконец, суды уже долгие годы ставят вопрос о необходимости повышать зарплату сотрудникам аппарата судов: есть соответствующие законопроекты, но проблема не решается, а ведь это один из наиболее острых вопросов для судебной системы, посетовала она.

Больше вопросов к Людмиле Жарковой не возникло. «Бесспорная кандидатура, заслуживающая нашей поддержки и доверия»,— резюмировал сенатор Николай Федоров. В итоге решение рекомендовать госпожу Жаркову к назначению было принято единогласно. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты 4 июня.

Анастасия Корня