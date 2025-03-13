Кто друг человека

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству 13 марта не поддержал концепцию законопроекта об умерщвлении бродячих животных, подготовленного по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Обсуждение документа, не прошедшего еще даже первого чтения, вызвало необычайно бурную реакцию со стороны представителей обеих палат. И, по всей видимости, идти навстречу друг другу депутаты и сенаторы пока не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бездомные собаки на улицах Омска

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Бездомные собаки на улицах Омска

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Громкая история началась с того, что на заседании Думы 25 февраля Вячеслав Володин весьма эмоционально отреагировал на статистику нападения бродячих собак: «Мы людей, детей защищать будем? Вдумайтесь: поставили на одну планку ребенка и животное!»

На следующий день спикер дал поручение подготовить поправки «по защите граждан от нападений бродячих собак», а уже 28 февраля они были внесены в Думу группой из 25 депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

Они предложили внести в закон «Об ответственном обращении с животными» изменения, наделяющие власти субъектов РФ правом устанавливать предельный срок нахождения животных без владельцев в приютах, по истечении которого допускается их умерщвление. Кроме того, из закона предлагается исключить норму о возврате животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, в прежние места обитания.

Через несколько дней на инициативу обратил внимание глава конституционного комитета Совета федерации (СФ) Андрей Клишас. 5 марта он опубликовал в Telegram выдержки из прошлогоднего постановления Конституционного суда (КС), сделав вывод о недопустимости введения в федеральное законодательство «бессрочного и распространяемого на всю территорию РФ» положения об умерщвлении животных в приютах. Напомним, тогда КС постановил, что эвтаназия бродячих собак и кошек допустима лишь в «экстраординарных случаях» (см. “Ъ” от 19 июля 2024 года).

6 марта на совещании руководства Госдумы со статс-секретарями Нина Останина попросила первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина пояснить, от чьего лица господин Клишас заявляет, что СФ «не намерен поддержать этот законопроект».

А Вячеслав Володин даже намекнул, что в действиях сенатора может присутствовать конфликт интересов: якобы тот имеет отношение к некой «ассоциации собак». Сам Андрей Клишас позже опроверг причастность к подобной организации.

Рассмотреть спорный законопроект на своем заседании 13 марта комитет СФ по госстроительству решил в инициативном порядке (проекты законов на столь ранней стадии обсуждаются в верхней палате достаточно редко). Сенатор Клишас заявил, что власти должны искать пути решения проблемы бродячих собак, но не методом, который «напрямую противоречит постановлению КС». «Если (законопроект.— “Ъ”) будет принят, я не очень представляю, что дальше может произойти. В любом регионе, который попытается его реализовать, будет обращение в местный суд, и суд просто на основании уже действующего постановления КС должен будет это все заблокировать»,— объяснил господин Клишас. И добавил, что в действующей редакции документ «не может быть принят»: «Решения КС не подлежат пересмотру».

Первый вице-спикер СФ Владимир Якушев, который также присутствовал на заседании, попытался смягчить позицию комитета, указав, что проблема требует срочного решения. «Что ответить (родителям.— “Ъ”), которые потеряли детей, у которых (собаки.— “Ъ”) изуродовали ребенка совершенно здорового? —задался он риторическим вопросом.— А мы ищем какие-то ответы: соответствует юридической технике, не соответствует…»

Умозаключение сенатора Клишаса о том, что «по Конституции главное — собаки, а не люди», не является основанием для внесения изменений в концепцию законопроекта, заявила “Ъ” Нина Останина.

Она напомнила, что депутаты предлагают регионам самостоятельно устанавливать срок содержания бродячих животных в приютах, и при наличии финансирования это может быть «хоть 15 лет». Госпожа Останина добавила, что власти субъектов в большинстве случаев инициативу поддерживают. По состоянию на вечер 13 марта на сайте Госдумы было размещено четыре региональных отзыва (от парламентов Коми, Ставропольского края, Амурской и Астраханской областей), и все они действительно положительные.

Пока Кремль не сформулировал четкую позицию по этому вопросу, обе палаты парламента «разыгрывают дискуссию», чтобы продемонстрировать, что в стране есть публичная политика, считает политолог Константин Калачев: «Для Володина это способ публичного позиционирования как защитника людей, инструмент повышения личной популярности, вполне электоральная история. Клишасу в округе избираться не надо, так что с массами можно не заигрывать. Мнение президента по этому вопросу неизвестно, хотя мы знаем, что собак он любит».

Андрей Прах