Биньямин Нетаньяху лишается кадров в США

Руководство Израиля обеспокоено кадровыми перестановками в администрации президента США Дональда Трампа. За последнее время свои позиции в Вашингтоне потеряла целая группа чиновников, которые придерживались отчетливо произраильских взглядов. Несмотря на то, что эти кадровые перестановки укладываются в курс Белого дома на усиление контроля администрации за внешнеполитической деятельностью, в них усматривается признак общего похолодания в американо-израильских отношениях на фоне разногласий сторон по поводу переговорного процесса вокруг иранской ядерной программы и действий Израиля в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo / Reuters

У властей Израиля растет беспокойство в связи с тем, что в администрации президента США своих постов лишились чиновники, открыто придерживающиеся произраильских взглядов, утверждает издание Ynet. По его данным, речь идет, в частности, об уходе чиновницы, курировавшей Израиль и Иран в Совете национальной безопасности (СНБ) США, Мерав Серен, а также старшего директора СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Эрика Трейгера. Они были назначенцами Майка Уолца, бывшего помощника президента США по национальной безопасности, обсуждавшего с Биньямином Нетаньяху за спиной у американского президента возможный удар Израиля по Ирану.

Другим поводом для беспокойства израильских властей стал анонсированный уход Морган Ортэгус — заместительницы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Она курировала ливанское досье на фоне вступившего в силу 27 ноября 2024 года прекращения огня между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». Госпожа Ортэгус, иудейка по вероисповеданию, считалась одним из наиболее мощных «адвокатов» израильских интересов внутри администрации Дональда Трампа. Она сыграла главную роль в попытках Вашингтона оказать давление на центральное правительство в Бейруте и заставить его разоружить «Хезболлу», де-факто являвшуюся государством в государстве.

Источники близкого к «Хезболле» издания Al Akhbar утверждают, что в последнее время ливанское правительство не раз выражало США недовольство госпожой Ортэгус. Причиной якобы был развязный стиль общения заместительницы спецпосланника с местными чиновниками, а также ее слишком вольная интерпретация результатов американо-ливанских переговоров на пресс-конференциях. Отдельно, как утверждает Al Akhbar, Бейрут разочаровало и то, что госпожа Ортэгус общалась с ливанским генералитетом так, будто именно в его руках сосредоточен механизм принятия государственных решений. Впрочем, Al Akhbar делает оговорку: возможно, чиновница уходит из-за того, что Ливан просто теряет приоритет в политике США.

При этом нельзя не заметить, что именно во время работы госпожи Ортэгус на посту куратора ливанского досье и ее регулярных визитов на Ближний Восток центральному правительству Ливана оказалось по силам сократить влияние «Хезболлы». Как заявил в опубликованном 28 мая интервью The Wall Street Journal (WSJ) премьер-министр страны Наваф Салам, центральным властям удалось достичь почти 80% своих целей по разоружению формирований «Хезболлы» в традиционной зоне влияния группировки — на юге Ливана. Более того, источники WSJ утверждают, что такой результат стал возможен благодаря тому, что Вашингтон перенаправлял Бейруту разведывательную информацию, добытую израильтянами.

Израильские официальные лица, на которых ссылается Ynet, не исключают, что волна кадровых перестановок в администрации Трампа связана прежде всего с его политикой «Америка прежде всего».

Кроме того, не стоит забывать, что американский лидер изначально намеревался усилить контроль Белого дома над внешнеполитической деятельностью госструктур и перестроить работу некоторых из них, например СНБ.

Однако нельзя не заметить, что кадровые перестановки происходят в тот момент, когда в американо-израильских отношениях наметилось заметное похолодание в связи с разногласиями сторон по поводу переговорного процесса вокруг иранской ядерной программы и действий Израиля в секторе Газа.

Израильское издание Haaretz не исключает, что политика США на Ближнем Востоке будет все более ориентирована на Турцию. Явным признаком газета считает то, что полномочия американского спецпосланника по Сирии достались Тому Барраку — послу США в Турции. «Израиль и администрация Трампа не находятся на одной волне в отношении Турции или Сирии, и в Израиле, несомненно, испытывают недоумение в связи с тем, что один и тот же человек будет курировать политику одновременно и в отношении Турции, и в отношении Сирии. Это является молчаливым признанием того, что США рассматривают Турцию как основного внешнего игрока в Сирии»,— констатировал в разговоре с Haaretz директор Израильского политического форума Майкл Коплоу.

Источники, на которых ссылается Ynet, не исключают новых кадровых решений, которые могут затронуть американских чиновников с произраильскими взглядами. Собеседники Ynet отмечают, что Дональдом Трампом в первую очередь движут его стратегические расчеты и он не всегда готов учитывать интересы союзников.

Нил Кербелов