Иран столкнул лбами США и Израиль

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перешли на повышенные тона в ходе телефонного разговора, состоявшегося 22 мая. Детали беседы спустя четыре дня раскрыли израильские СМИ. По их данным, причиной спора между двумя лидерами стала проблема иранской ядерной программы, которую глава Белого дома по-прежнему намерен решить дипломатическим путем. Слухи, что между президентом США и премьер-министром Израиля появились серьезные противоречия, не новы, но считалось, что они вызваны главным образом ситуацией вокруг сектора Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Alex Brandon / AP

О содержании телефонной беседы между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху рассказал израильский Канал 12. По его данным, разговор лидеров 22 мая пошел на повышенных тонах после того, как глава Белого дома попытался донести до собеседника свою позицию по иранскому атому. Он пояснил, что хочет достичь дипломатического решения, не прибегая к силовой акции, и что он верит в свою способность добиться такой ядерной сделки, которая, по его мнению, будет отвечать и интересам Израиля в сфере безопасности.

Однако, судя по всему, господин Нетаньяху начал настаивать на необходимости проведения военной операции против Ирана. Она по ряду признаков уже начала прорабатываться Израилем.

На следующий день после телефонного разговора представители США и Ирана провели в Италии пятый раунд «ядерных» переговоров. Оман, который посредничал между двумя сторонами на европейской площадке, проинформировал, что раунд завершился «определенным, но не окончательным прогрессом». Многое по-прежнему упирается в то, что Тегеран не готов полностью жертвовать своей программой обогащения урана. Она, по его публичным заявлениям, необходима для гражданских целей, в то время как Вашингтон видит в ней возможность создания Ираном ядерного оружия.

В беседе с каналом CNN 26 мая официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что его страна готова к определенным уступкам на переговорах. Например, Тегеран не против предоставить гарантии, что он не будет разрабатывать ядерное оружие. «Если цель заключается в том, чтобы получить гарантии, что Иран в рамках своей ядерной программы не будет создавать оружие, я думаю, мы могли бы это сделать довольно просто,— рассказал дипломат.— Если намерение (администрации Трампа.— “Ъ”) состоит в том, чтобы лишить иранцев права на мирную ядерную энергию, это поставит под сомнение сам процесс».

По мнению господина Багаи, во время последних раундов переговоров Белый дом начал проявлять понимание требований Тегерана.

«Тот факт, что мы до сих пор продолжаем переговоры, говорит об определенном уровне понимания (со стороны США.— “Ъ”), что Иран ни при каких обстоятельствах не может отказаться от своего права на мирную ядерную энергию»,— предположил дипломат.

Считалось, что по иранскому атому у США и Израиля не такие сильные противоречия, как, например, по сектору Газа. Так, по словам источников израильского телеканала i24, администрация Трампа обращалась к правительству Израиля с ясной просьбой — остановить продвижение вглубь палестинского анклава и возобновить переговорный процесс. Однако никаких признаков того, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена заморозить наступление в рамках новой операции «Колесницы Гидеона», нет. Напротив, как говорят израильские официальные лица, части ЦАХАЛа в ближайшие два месяца намерены взять под свой контроль 75% территории Газы.

Разочаровывают администрацию господина Трампа, впрочем, и действия «Хамаса», с которым у нее налажен свой канал связи.

Несмотря на то что 26 мая представители радикального движения заявили через агентство Reuters, что согласны на мирное предложение США, оказалось, что они иначе интерпретировали его условия, нежели спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Он сам заявил об этом в разговоре с Axios. «То, что я увидел от "Хамаса", разочаровывает и совершенно неприемлемо»,— посетовал спецпредставитель.

По признанию господина Уиткоффа, изначально он добивался от «Хамаса» освобождения 10 живых и выдачу тел 19 погибших израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, в обмен на 45–60 дней прекращения огня и амнистию для палестинских заключенных. Но группировка, по его словам, не проявляет готовности идти на эти условия. Даже несмотря на то, что с таким планом, как утверждает господин Уиткофф, было готово согласиться правительство, возглавляемое господином Нетаньяху.

Правда, пока публично израильские власти говорят не о сделке, а о своем намерении продолжать военное давление на Газу, которое, в их понимании, должно привести к полному краху «Хамаса» и освобождению заложников.

Нил Кербелов