Израиль и «Хезболла» приберегли патроны

Соглашение о прекращении огня в Ливане 27 ноября официально вступило в силу. При этом, как заявил “Ъ” советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, еврейское государство сохранило за собой право оперативно реагировать на любые атаки «Хезболлы». Возможность самозащиты, как следует из обнародованных западными СМИ пунктов соглашения, была закреплена и за противоположной стороной. Власти Израиля пока решили сохранить для жителей северных районов рекомендацию не возвращаться домой. Иная ситуация наблюдалась в Ливане, жители которого поспешили занять свои жилища в зоне конфликта вопреки предостережениям со стороны еврейского государства.

За Израилем сохраняется право оперативно реагировать на любые атаки против его армии и его суверенной территории, заявил “Ъ” Дмитрий Гендельман, комментируя вступившее в силу соглашение о прекращении огня в Ливане. При этом советник премьер-министра пояснил, что для мирного населения районов Израиля, расположенных у северной границы, сейчас нет отдельной рекомендации вернуться в свои жилища. «Согласно решению правительства от 17 сентября, одной из целей войны является безопасное возвращение всех эвакуированных в свои дома, и она обязательно будет достигнута»,— отметил, впрочем, собеседник “Ъ”.

Ключевые тезисы соглашения о прекращении огня в Ливане Подробности «Хезболла» и другие вооруженные группировки на территории Ливана берут на себя обязательство не проводить каких-либо наступательных действий против Израиля. Израиль не будет проводить никаких военных операций против целей в Ливане — ни на суше, ни в воздушном или морском пространстве. Израиль и Ливан признают важность соблюдения резолюции №1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года. Обязательства сторон не отменяют неотъемлемого права Израиля и Ливана на самооборону. Силы безопасности и вооруженные силы Ливана будут единственными структурами, которым разрешено иметь оружие или дислоцироваться на юге Ливана. Продажа, поставка или производство вооружения и сопутствующих материалов в Ливане будут контролироваться ливанским правительством. Все несанкционированные объекты, связанные с производством оружия и сопутствующих материалов, будут демонтированы. Вся не соответствующая требованиям военная инфраструктура и позиции в Ливане будут демонтированы, а все несанкционированное оружие будет конфисковано. С одобрения Израиля и Ливана будет созван комитет по контролю и оказанию помощи в соблюдении текущих обязательств. Израиль и Ливан будут сообщать о любых нарушениях этих обязательств контролирующему комитету и Временным силам ООН (ВСООНЛ). Ливан разместит свои официальные силы безопасности и армию вдоль всех пунктов пересечения границы и определенной линии в южной зоне. Израиль поэтапно выведет свои войска из южной зоны «голубой линии» (установленная ООН в 2000 году черта) в течение периода сроком в 60 дней. Соединенные Штаты берут на себя обязательство активизировать непрямые переговоры между Израилем и Ливаном для установления международно признанной сухопутной границы.

Объявление о «режиме тишины» было сделано, когда части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прошли вглубь территории Ливана примерно на 10 км. Так, впервые с 2006 года израильские военнослужащие смогли дойти до реки Литани — водной артерии, за черту которой, на север, теперь должны отойти отряды «Хезболлы» в целях демилитаризации пограничной зоны.

Уже в первые часы после вступления сделки в силу сотни ливанцев двинулись к югу страны, чтобы вернуться в оставленные дома.

Это произошло вопреки официальному предписанию ЦАХАЛа для местного гражданского населения повременить с посещением эвакуированных городов и деревень на границе «ради безопасности».

Оптимизм перемещенных лиц в Ливане во многом был простимулирован местными политиками. Спикер парламента Набих Берри, который участвовал в мирных переговорах от лица «Хезболлы», призвал граждан возвращаться в южные районы, «на свою землю», хотя в первый день прекращения огня представители ЦАХАЛа официально уведомили: они останутся на своих позициях для наблюдения за ситуацией.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные имеют право действовать максимально жестко — стрелять на поражение в тех случаях, если возникнет хотя бы минимальный намек на то, что нарушители «санитарной зоны» представляют опасность.

Объявляя о «режиме тишины», премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объяснил тайминг соглашения тем, что ЦАХАЛ нуждается в передышке, а «иранская угроза» теперь требует более концентрированного внимания, чем ситуация в южном Ливане.

Однако, комментируя текущие события, МИД Ирана предпочел не отвечать на мотивационную часть премьерского выступления и поприветствовал прекращение огня.

Позитивные сигналы послали и представители палестинского «Хамаса», которые в свое время настаивали на скоординированной военной кампании против Израиля. «Мы надеемся, это соглашение проложит путь к достижению сделки, которая приведет к концу геноцидной войны против нашего народа в Газе»,— заявил представитель группировки Сами Абу Зухри. «Хамас» подтвердил, что открыт к усилиям по прекращению огня в Газе.

«Хезболла» так и не достигла своей основной военной цели, декларируемой с октября 2023 года,— склонить Израиль к заморозке войны в Газе, обращает внимание американский Институт изучения войны (ISW). «Это прекращение огня и его условия равносильны поражению "Хезболлы"»,— пишут исследователи.

Впрочем, по экспертным оценкам, в системе безопасности на юге Ливана мало что меняется со времен Второй ливанской войны 2006 года: ответственность за мониторинг ситуации будет по-прежнему возложена на миротворцев ООН и ливанские вооруженные силы, которые, как подчеркивают в ISW, в свое время «не проявили желания или не имели возможности» помешать «Хезболле» перевооружиться. Ливанская армия плохо мотивирована: ее жесткая оппозиция порядкам «Хезболлы» могла бы повысить риск гражданской войны, отмечают эксперты ISW.

Проект прекращения огня прошел в Израиле через министерские обсуждения. Не все в правящей коалиции, возглавляемой господином Нетаньяху, оказались готовы к миру. Министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир, представляющий право-религиозное крыло правительства, назвал соглашение ошибкой. И подчеркнул, что Израиль упускает «историческую возможность» нанести «Хезболле» сокрушительный удар. «Это возврат к концепции молчания ради молчания»,— отметил политик в соцсети X.

Однако его ближайший партнер, министр финансов Бецалель Смотрич, еще неделю назад решительно отвергавший идею примирения с «Хезболлой», продемонстрировал прагматизм: он допустил, что сделка в Ливане — в случае успешной реализации — может «навсегда обеспечить безопасность Израиля». Сдвиг в позиции политика позволяет предположить, что израильский истеблишмент способен проявить такую же гибкость и по отношению к сектору Газа.

Нил Кербелов