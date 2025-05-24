Axios: Трамп и Рубио реформируют Совет нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио проводят масштабную реструктуризацию Совета национальной безопасности, пишет Axios со ссылкой на источники. По информации CNN, более 100 должностных лиц отправили в административный отпуск.

По словам собеседника Axios, Дональд Трамп и Марко Рубио рассматривают реформу как часть борьбы с «глубинным государством». По его словам, Белый дом считает Совет нацбезопасности крайне бюрократическим органом, в котором многие чиновники не разделяют позицию действующего президента.

Как пишет издание, администрация Дональда Трампа намерена сократить около половины сотрудников. Всего в Совете нацбезопасности их 350. После сокращения их переведут на другие должности в правительстве.

CNN передает, что Белый дом отправил в административный отпуск более 100 человек, среди которых как кадровые чиновники, так и политические деятели, которых наняли при Дональде Трампе. В электронных письмах им сообщили, что у них есть 30 минут, чтобы забрать личные вещи с рабочих мест.