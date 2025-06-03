Как Дональд Трамп поддерживал Израиль в первый президентский срок

В январе 2017 года Дональд Трамп заморозил перевод $221 млн помощи Палестинской автономии, одобренный Бараком Обамой в последние часы пребывания у власти. В марте 2018 года правительство США наложило запрет на американскую экономическую помощь палестинцам, приняв Акт Тейлора Форса.

23 августа 2018 года полностью прекратились взносы США в БАПОР — агентство ООН для помощи палестинским беженцам, которое обвинялось в распространении антисемитизма и прославлении терроризма через образовательные программы.

В сентябре 2018 года Госдеп закрыл дипмиссию представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

12 октября 2017 года США вышли из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиизраильской позиции. Господин Трамп также неоднократно подвергал критике и заключенную в 2015 году ядерную сделку с Ираном, против которой также выступал Израиль. В мае 2018 года президент США объявил о выходе США из соглашения и восстановлении санкций против Тегерана.

6 декабря 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства и перенес туда посольство (торжественно открыто 14 мая 2018 года в день 70-летия независимости Израиля).

В поддержку стратегических позиций Израиля 25 марта 2019 года президент Трамп публично признал суверенитет страны над Голанскими высотами, оккупированными с 1967 года, нарушив многолетний международный консенсус.

При активном посредничестве США в 2020 году были подписаны «Соглашения Авраама» между Израилем и арабскими странами — ОАЭ, Бахрейном и Марокко — с целью установления дипломатических отношений. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан.

Милена Двойченкова