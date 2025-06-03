Sidorin Lab: 88% интернет-пользователей испытывают ненависть к самокатчикам

Агентство Sidorin Lab проанализировало более 56 тыс. сообщений российских интернет-пользователей и выяснило, что они думают о самокатчиках. Согласно результатам исследования (есть у «Ъ»), 88% авторов публикаций испытывают к самокатчикам ненависть, 10% — сами используют электросамокаты.

Исследование проводилось в мае 2025 года. В его рамках было проанализировано 56 230 пользовательских сообщений в Telegram, «ВКонтакте» и Pikabu. В Sidorin Lab отмечают, что тема пользы и вреда электросамокатов в этом году стала обсуждаться в интернете активнее — число сообщений выросло на 28% по сравнению с маем 2024 года.

В 32% «хейтерских» сообщений содержатся призывы к запрету электросамокатов. Доля таких публикаций выросла с 20% до 32% по сравнению с 2024 годом. В 24% сообщений пользователи указывают на наличие ДТП, связанных с электросамокатами, в 21% — упоминают езду несовершеннолетних. В 10% сообщений пользователи возмущаются ездой двух человек на одном электросамокате.

При этом число сторонников электросамокатов тоже выросло — в мае 2024 года положительные публикации составляли 8% от общего числа, а в мае этого года — уже 10%. Среди сторонников средств индивидуальной мобильности 32% называют плюсом использования быстроту передвижения, 30% — удобство комфорт.

По данным Ассоциации операторов микромобильности, в России по итогам 2024 года флот электросамокатов превысил 413 тыс. штук (+37% к 2023 году), было совершено 271,8 млн поездок (+30%). Новый сезон кикшеринга в апреле стартовал в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Научный центр безопасности дорожного движения МВД ранее публиковал данные о том, что аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросла на 42,8%. 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов.

Подробнее – в материале «Ъ» «Электросамокаты забуксовали в поправках».

Полина Мотызлевская