Мединский: Россия предложила прекращение огня на конкретных участках фронта

Российская сторона предложила Украине установить режим прекращения огня на два-три дня на конкретных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Об этом по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле заявил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, украинские военные обещали заняться проработкой предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский (слева)

Фото: Murad Sezer / Reuters Владимир Мединский (слева)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня и длился менее полутора часов. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели по окончании встречи заключил, что она завершилась «не негативно». Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

О переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая