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Заявления глав делегаций России и Украины по итогам второго раунда переговоров

Самый масштабный обмен пленными, детская тема: заявления Мединского и Умерова

2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Стороны обсудили прекращение огня, новые обмены и возможную встречу президентов двух стран. Удалось договориться только об обменах. Встреча продлилась чуть больше часа, по ее окончании главы российской и украинской делегаций вышли к прессе и сделали заявления. О чем сказали Владимир Мединский и Рустем Умеров — в подборке «Ъ».

Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский

Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Глава российской делегации Владимир Мединский

  • Россия передала меморандум из двух частей Украине, он подробный и проработанный. Вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня.
  • Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. В следующий вторник Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военных.
  • Ожидается, что в самый масштабный с начала СВО обмен пленными войдут от 1000 до 1200 человек.
  • Россия и Украина обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными по формуле «все на всех». Россия и Украина организуют медицинские комиссии для регулярного обмена тяжелоранеными.
  • Молодые солдаты от 18 до 25 лет будут обменяны по формуле «все на всех», потолок — не менее 1000.
  • Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Украина обещала проработать предложение в ближайшее время.
  • Тема возвращения детей была центральной на переговорах. В последнее время звучало, что похищено 1,5 млн детей, потом 200 тыс., теперь 20 тыс. Сегодня Украина передала полный список из 339 фамилий детей.
  • Из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев. Все дети из списка Украины были спасены из зоны боевых действий, а не похищены. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Все семьи воссоединятся — это вопрос чести. Из похожего списка недавно дети оказались в Германии, но претензии предъявлялись России.
  • Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.

Глава украинской делегации Рустем Умеров

Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров

Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

  • Россия и Украина договорились об обмене телами военных по формуле 6000 на 6000.
  • Россия и Украина договорились об обмене всеми тяжелобольными и раненными пленными, а также пленными от 18 до 25 лет.
  • Украина передала список украинских детей, которых потребовала вернуть. Возвращение хотя бы половины детей из этого списка будет говорить о мирных намерениях России.
  • Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
  • Украина призывает провести встречу Путина и Зеленского. К ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.
  • Россия передала Украине меморандум с условиями прекращения огня на встрече в Стамбуле. Киев в течение недели рассмотрит документ.
  • Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня, если Москва на это согласится.
  • Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, должны последовать международные санкции.

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