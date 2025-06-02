Заявления глав делегаций России и Украины по итогам второго раунда переговоров

2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Стороны обсудили прекращение огня, новые обмены и возможную встречу президентов двух стран. Удалось договориться только об обменах. Встреча продлилась чуть больше часа, по ее окончании главы российской и украинской делегаций вышли к прессе и сделали заявления. О чем сказали Владимир Мединский и Рустем Умеров — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Глава российской делегации Владимир Мединский

Россия передала меморандум из двух частей Украине, он подробный и проработанный. Вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня.

Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. В следующий вторник Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военных.

Ожидается, что в самый масштабный с начала СВО обмен пленными войдут от 1000 до 1200 человек.

Россия и Украина обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными по формуле «все на всех». Россия и Украина организуют медицинские комиссии для регулярного обмена тяжелоранеными.

Молодые солдаты от 18 до 25 лет будут обменяны по формуле «все на всех», потолок — не менее 1000.

Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Украина обещала проработать предложение в ближайшее время.

Тема возвращения детей была центральной на переговорах. В последнее время звучало, что похищено 1,5 млн детей, потом 200 тыс., теперь 20 тыс. Сегодня Украина передала полный список из 339 фамилий детей.

Из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев. Все дети из списка Украины были спасены из зоны боевых действий, а не похищены. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Все семьи воссоединятся — это вопрос чести. Из похожего списка недавно дети оказались в Германии, но претензии предъявлялись России.

Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.

Глава украинской делегации Рустем Умеров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters