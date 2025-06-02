Заявления глав делегаций России и Украины по итогам второго раунда переговоров
Самый масштабный обмен пленными, детская тема: заявления Мединского и Умерова
2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Стороны обсудили прекращение огня, новые обмены и возможную встречу президентов двух стран. Удалось договориться только об обменах. Встреча продлилась чуть больше часа, по ее окончании главы российской и украинской делегаций вышли к прессе и сделали заявления. О чем сказали Владимир Мединский и Рустем Умеров — в подборке «Ъ».
Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский
Фото: Dilara Senkaya / Reuters
Глава российской делегации Владимир Мединский
- Россия передала меморандум из двух частей Украине, он подробный и проработанный. Вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня.
- Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. В следующий вторник Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военных.
- Ожидается, что в самый масштабный с начала СВО обмен пленными войдут от 1000 до 1200 человек.
- Россия и Украина обменяются тяжелоранеными и тяжелобольными по формуле «все на всех». Россия и Украина организуют медицинские комиссии для регулярного обмена тяжелоранеными.
- Молодые солдаты от 18 до 25 лет будут обменяны по формуле «все на всех», потолок — не менее 1000.
- Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших. Украина обещала проработать предложение в ближайшее время.
- Тема возвращения детей была центральной на переговорах. В последнее время звучало, что похищено 1,5 млн детей, потом 200 тыс., теперь 20 тыс. Сегодня Украина передала полный список из 339 фамилий детей.
- Из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев. Все дети из списка Украины были спасены из зоны боевых действий, а не похищены. Россия возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Все семьи воссоединятся — это вопрос чести. Из похожего списка недавно дети оказались в Германии, но претензии предъявлялись России.
- Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной.
Глава украинской делегации Рустем Умеров
Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
- Россия и Украина договорились об обмене телами военных по формуле 6000 на 6000.
- Россия и Украина договорились об обмене всеми тяжелобольными и раненными пленными, а также пленными от 18 до 25 лет.
- Украина передала список украинских детей, которых потребовала вернуть. Возвращение хотя бы половины детей из этого списка будет говорить о мирных намерениях России.
- Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Украина призывает провести встречу Путина и Зеленского. К ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.
- Россия передала Украине меморандум с условиями прекращения огня на встрече в Стамбуле. Киев в течение недели рассмотрит документ.
- Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня, если Москва на это согласится.
- Если Россия не согласится на прекращение огня, гуманитарные меры и подготовку к встрече президентов, должны последовать международные санкции.