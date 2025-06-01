Украинское урегулирование проходит Босфор

Делегации России и Украины 2 июня проведут в Стамбуле новый раунд мирных переговоров, впервые представив свои предложения по украинскому урегулированию. После первого раунда 16 мая отношения Москвы и Киева продолжали накаляться: Украина атаковала дронами, Россия отвечала ударами ракет и беспилотников, вызвавшими недовольство Дональда Трампа. А как раз накануне встречи в Стамбуле Украина провела беспрецедентную атаку дронами на военные аэродромы. Это не способствовало созданию благоприятной атмосферы на предстоящих переговорах, однако Москва не дезавуировала своего заявления о готовности перейти к обсуждению перемирия и всех аспектов украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от первого раунда переговоров по украинскому урегулированию, прошедших 16 мая во дворце Долмабахче, где находится стамбульский офис президента Турции, второй раунд состоится во дворце Чираган на берегу Босфора (на фото)

Фото: DOZIER Marc / Hemis / AFP В отличие от первого раунда переговоров по украинскому урегулированию, прошедших 16 мая во дворце Долмабахче, где находится стамбульский офис президента Турции, второй раунд состоится во дворце Чираган на берегу Босфора (на фото)

Фото: DOZIER Marc / Hemis / AFP

Договоренность о проведении в Стамбуле второго раунда российско-украинских переговоров после их двухнедельного перерыва была достигнута благодаря активным посредническим усилиям главы МИД Турции Хакана Фидана, который на прошлой неделе посетил Москву и Киев, а также провел телефонные переговоры с главами МИД Великобритании и Франции.

В ходе официального визита в Москву глава турецкой дипломатии представил Владимиру Путину, главе МИД РФ Сергею Лаврову, директору СВР Сергею Нарышкину, а также главе российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиру Мединскому турецкое видение того, какими могли бы быть реалистичные параметры возможного прекращения огня.

В Киеве, который стал вторым пунктом его поездки, Хакан Фидан провел переговоры с президентом Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, главой МИДа Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам переговоров в Киеве глава турецкой дипломатии выдвинул предположение, что «мирного урегулирования на Украине возможно будет достичь в течение года», а также выразил надежду, что на встрече 2 июня «техническая работа будет в основном завершена» и можно будет «завершить стамбульский переговорный процесс и провести встречу президентов Турции, США, России и Украины».

На этом фоне Сергей Лавров сообщил, что Москва подготовила меморандум с мирными предложениями для обсуждения в Стамбуле и выразил надежду, что «все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда».

Украинская сторона, впрочем, согласилась на переговоры не сразу, поначалу выдвинув условие передать ей текст российского меморандума. Москва это требование сразу же отвергла.

«Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором ранде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как отметила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев, «как всегда, устраивает истерику, чтобы набить себе цену». «Помните, в прошлый раз основной тезис был, что не устраивает российская делегация, якобы ее состав не тот, уровень тоже якобы неподходящий, даже дошло до слова "бутафория" со стороны киевского режима. Чем закончилось? Сели они за стол переговоров, и, мало того, по итогам этих переговоров состоялся важнейший и крупнейший обмен тысяча на тысячу»,— напомнила госпожа Захарова.

Согласие украинской стороны принять участие во втором раунде переговоров в Стамбуле, даже не имея возможности заранее изучить российские предложения, было получено в последний момент, уже после заявления Москвы о готовности отправить на встречу ту же делегацию во главе с Владимиром Мединским.

Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига, а в воскресенье, 1 июня, и Владимир Зеленский изъявили готовность направить в Стамбул украинскую делегацию. Президент Украины сообщил, что окончательно определился с ее составом и переговорной позицией. По его словам, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавлял ее и 6 мая, в числе прочих вопросов планирует обсудить прекращение огня и освобождение пленных.

На финальном этапе подготовки к переговорам в Стамбуле, само проведение которых было под вопросом, отношения Москвы и Киева продолжали накаляться, при этом украинская сторона продолжала день за днем играть на обострение.

Так, 28 мая стало известно о поступающих угрозах семье Владимира Мединского со стороны украинских националистов. Личные данные самого господина Мединского были опубликованы на сайте «Миротворец», куда в Киеве вносят «врагов Украины».

В свою очередь, посетивший с визитом Берлин президент Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил о готовности нового руководства страны снять ограничения на поставки Киеву дальнобойного оружия для нанесения более масштабных ударов вглубь российской территории, а также оказать содействие Киеву в развитии собственного ракетного потенциала.

Столь демонстративная поддержка военного сценария на Украине со стороны претендующего на новое лидерство в Европе канцлера Мерца, судя по всему, должна была продемонстрировать Москве, что у Киева тоже есть свои козыри на переговорах.

Накануне переговоров в Стамбуле Киев еще больше взвинтил ставки: ВСУ подвергли российские военные аэродромы беспрецедентной атаке беспилотников. «Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет. Уверен»,— написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как заявил в интервью RT первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Украина предпринимает все усилия, чтобы убедить президента Трампа, что Россия не хочет мира, но на самом деле не настроен серьезно к переговорам как раз Киев. По словам российского дипломата, никто на Западе не пытается «пролить свет на значительное увеличение числа ударов со стороны Украины и на то, что удары, которые наносит Россия, являются ответом на интенсификацию нападения на российские города с помощью дронов».

«Украинцы сейчас прилагают все усилия, чтобы умаслить Дональда Трампа и убедить его, что Россия не заинтересована в мире. Все наоборот. На мой взгляд, они просто играют в игру. Они не относятся к этим переговорам как к серьезным и значимым. Тогда как для нас и для США, насколько мы можем судить, это серьезная попытка, это формат, который может в конечном итоге дать какие-то значимые результаты»,— подчеркнул господин Полянский.

В условиях, когда перед переговорами в Стамбуле страсти накалились до предела, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле помимо американской стороны будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. «С нами будут те, кого мы называем ЕС-тройкой. Это советники по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании. Когда мы были на переговорах по Украине, они помогли нам сформировать основные положения для Украины. И они тоже будут там, и мы также получим их обратную связь»,— заявил Кит Келлог телеканалу ABC, говоря о предстоящих переговорах в Стамбуле.

Однако российская сторона уже дала понять, что запланированные переговоры Москвы и Киева должны остаться двусторонними.

«Что касается слов спецпосланника Кита Келлога, то Россия, как демократическое правовое государство, уважает универсальный человеческий принцип свободы передвижения. Каждый может путешествовать туда, куда пожелает. Однако мы не видим связи между перемещениями представителей указанных четырех государств и двусторонними российско-украинскими переговорами в Стамбуле»,— заявила Мария Захарова.

«Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими, как хозяевами переговорной площадки, необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речь не идет»,— добавила официальный представитель МИД РФ.

Сергей Строкань