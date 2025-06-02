Зеленский анонсировал новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам расширенного саммита «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) и стран Северной Европы в Вильнюсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Annegret Hilse / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Они обменялись документами через турецкую сторону,— сказал украинский лидер. — И мы готовим новое освобождение пленных» (трансляция велась на сайте НАТО).

О крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000» Россия и Украина объявили после первого раунда прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле. Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая. Последняя фаза обмена прошла 25 мая — обе стороны передали друг другу по 303 человека. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, в Россию в рамках обмена вернулись 880 военных и 120 мирных граждан.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Второй раунд состоялся 2 июня. Ожидалось, что стороны обменяются подготовленными меморандумами и обсудят будущее мирное соглашение.

Как проходил обмен пленными между Россией и Украиной — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая