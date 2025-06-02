ТАСС: за вторым раундом переговоров России и Украины последует третий

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Второй раунд переговоров завершился в Стамбуле спустя менее чем полтора часа после начала, сообщили ранее российские агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Третий раунд будет. В течение какого-то времени»,— цитирует агентство своего собеседника.

Второй раунд переговоров состоялся 2 июня. Делегации начали обсуждения около 14:45. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня. Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

Анастасия Домбицкая