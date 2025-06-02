Второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле вновь встретятся делегации России и Украины для нового раунда мирных переговоров. Встреча запланирована на 13:00. Первый раунд, напомним, состоялся 16 мая, в ходе которого стороны договорились обменяться пленными в формате 1000 на 1000 и подготовить меморандум с предложениями по мирному урегулированию. Состав российской делегации остался прежним, ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Все самое важное, что происходит в Стамбуле,— в онлайн-трансляции «Ъ».

10:36. Организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины во дворце Чираган, передает корреспондент «РИА Новости».

10:26. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко: Россия рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к предложениям Москвы, речь идет об условиях возможного перемирия.

10:25. Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана, подтвердил источник «РИА Новости» в турецком дипведомстве.

10:19. В переговорах также примет участие глава разведки Турции Ибрагим Калын, сообщает источник «РИА Новости» в турецком МИДе.

10:18. Глава МИД Турции намерен, как и в прошлый раз, выступить с речью перед началом переговоров, сообщает Haber Global.

9:57. Более сотни журналистов со всего мира собрались около дворца Чираган, передает корреспондент ТАСС. Для СМИ организован доступ по спискам аккредитации на территорию дворца Чираган. Также установлены тенты, где можно спрятаться от солнца.

9:40. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует присутствовать на переговорах России и Украины, сообщил «РИА Новости» турецкий диписточник.

9:32. Выбор дворца Чираган для проведения второго раунда переговоров делегаций России и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности, заявил «РИА Новости» турецкий диписточник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

9:30. Турецкие СМИ также сообщают о прибытии украинской делегации в Стамбул. Российская делегация находится в Стамбуле со вчерашнего вечера.

9:15. Украинская делегация уже прибыла в Стамбул на переговоры с российской стороной, сообщил «Укринформ» со ссылкой на МИД Украины. Там добавили, что встреча запланирована на вторую половину дня.

9:15. Украина, как следует из указа президента Владимира Зеленского, изменила состав делегации: из него исключили одного переговорщика предыдущей встречи и включили трех новых.

8:59. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал RT, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта на украинском и английском языках.

8:55. Журналистов после проверки служб безопасности начали впускать на территорию дворца в Стамбуле, где запланированы переговоры России и Украины, передает корреспондент «РИА Новости».

8:54. Сотрудники безопасности проверяют дворец Чираган в Стамбуле перед переговорами России и Украины, передает корреспондент «РИА Новости». Для проверки территории используются служебные собаки. У входа устанавливают турникеты для тщательного контроля всех входящих. Пока журналистов не пускают на территорию мероприятия.