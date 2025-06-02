Мэр Варшавы рано радовался

Новым президентом Польши по итогам прошедших в воскресенье, 1 июня, выборов стал Кароль Навроцкий, ставленник правоконсервативной оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС). Вырвать победу у соперника — мэра Варшавы Рафала Тшасковского, победившего в первом туре,— господину Навроцкому удалось с крайне скромным перевесом. Как бы то ни было, такой исход голосования поставил крест на надеждах либерального польского правительства во главе с Дональдом Туском наконец-таки воплотить обещанные им еще два года назад демократические реформы, которые с 2023 года стопорились уходящим президентом-консерватором Анджеем Дудой. Теперь все планы польского кабинета с не меньшим энтузиазмом будет блокировать его преемник и соратник Кароль Навроцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Польши Кароль Навроцкий с женой Мартой Навроцкой, сыновьями Энтони и Даниэлем и дочерью Катаржиной

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Избранный президент Польши Кароль Навроцкий с женой Мартой Навроцкой, сыновьями Энтони и Даниэлем и дочерью Катаржиной

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Ночь на понедельник вышла для поляков без преувеличения драматической. Сразу же после закрытия участков для голосования первый экзитпол, опубликованный телеканалом TVP Info, показал, что кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский лидирует во втором туре выборов, опережая соперника на 0,6%. Несмотря на то что перевес вышел минимальным, буквально на уровне погрешности, соратники мэра Варшавы, победившего в первом туре 18 мая, поспешили тут же провозгласить свою победу, а он сам пообещал стать «президентом всех поляков».

А вот его соперник — выдвинутый правоконсервативной оппозиционной партией ПиС Кароль Навроцкий — напротив, не стал спешить и признавать поражение. Заметив, что разница в первом экзитполе была «незначительной», он заверил своих сторонников, что в понедельник они будут праздновать его победу. И не ошибся.

Результаты уже второго, позднего экзитпола, обнародованные после полуночи, показали резкую смену картины: согласно этим данным, господин Навроцкий набрал 50,9% голосов избирателей, а кандидат Тшасковский — 49,1%. И уже к утру 2 июня официальные данные польского Центризбиркома подтвердили, что новым президентом Польши именно с таким результатом стал Кароль Навроцкий. По иронии судьбы в 2020 году варшавский мэр проиграл президентские выборы другому кандидату ПиС Анджею Дуде практически с таким же счетом.

Во многом нынешние выборы рассматривались не столько как борьба отдельных персоналий, сколько как референдум о доверии коалиции проевропейского премьер-министра Дональда Туска, ставшего во главе правительства в 2023 году. Придя к власти, он обещал провести демократические реформы, направленные, по его словам, на устранение эрозии системы сдержек и противовесов при прежнем правительстве ПиС. Но все эти благие намерения с самого начала упирались в противодействие уходящего ныне президента Польши Анджея Дуды, представляющего лагерь консерваторов. Хотя роль главы государства в стране во многом церемониальная, президент в определенной степени влияет на внешнюю и оборонную политику, а также имеет право налагать вето на новые законы. Чем господин Дуда все это время активно и пользовался.

И если победа Тшасковского обещала вывести ситуацию из создавшегося тупика, то победа Навроцкого, напротив, грозит еще больше осложнить работу правительства, еще сильнее подорвать программу реформ Дональда Туска и ослабить роль Польши в Евросоюзе как стойкого сторонника Украины в ее конфликте с Россией.

«Это будет хорошим противовесом правительству»,— отозвался на избрание своего соратника президентом экс-премьер в правительстве ПиС Матеуш Моравецкий.

Единственное, что объединяло двух соперников,— стремление больше тратить на оборону, и это притом что Варшава и так была лидером среди стран НАТО по объемам инвестиций в эту сферу. Но если мэр Варшавы считал членство Украины в НАТО необходимым для безопасности Польши, то Навроцкий недавно заявил, что на месте президента не стал бы ратифицировать этот договор из-за опасности втягивания альянса в войну с Россией. В РФ Навроцкий еще в феврале 2024 года был внесен в перечень разыскиваемых лиц по подозрению в причастности к сносу памятников советским войнам на территории Польши.

Будущий польский президент, историк по образованию и глава Института национальной памяти, выступает также против приема Украины в ЕС, мотивируя это тем, что страна, которая не готова понести ответственность за массовое убийство 120 тыс. граждан соседней страны (подразумевается не решенная Варшавой и Киевом историческая проблема Волынской резни), не должна входить в международные союзы.

Кароль Навроцкий не раз высказывался за введение более строгих требований к украинским гражданам, проживающим на территории Польши, обещая в ходе кампании, что социально-экономическая политика властей будет благоприятствовать полякам, а не другим народам.

Еще до победы ставленника оппозиции премьер Дональд Туск предупреждал избирателей, что при Навроцком Варшава рискует заметно испортить отношения с ЕС, которые сам премьер активно восстанавливал и пестовал последние 18 месяцев. И судя по всему, в Брюсселе теперь действительно найдут мало поводов для радости: там в Навроцком, ревностно отстаивающем националистические и ультраконсервативные ценности, давно видят потенциального союзника премьера Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо. Более того, завершение президентской гонки в Польше избранием ставленника ПиС может, как опасаются в ЕС, придать импульс кампании лидера евроскептической оппозиции Чехии — ее экс-премьеру Андрею Бабишу, который лидирует в опросах общественного мнения в преддверии октябрьских выборов.

Наталия Портякова