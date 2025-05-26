Некоронованный Кароль

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий укрепляет свои позиции перед вторым туром выборов 1 июня, несмотря на связанные с ним скандалы и неприятие его кандидатуры руководством ЕС. Шансы Навроцкого на победу подскочили после того, как он заручился поддержкой не прошедшего во второй тур ультраправого кандидата Славомира Менцена, поддержав его требования не отправлять войска на Украину, противодействовать ее вступлению в НАТО, а также не допустить ослабления роли Польши в ЕС. Навроцкий, который объявлен в розыск в России за уничтожение памятников советским воинам, одновременно выступает и главным антиукраинским политиком Польши, шокирующим и Брюссель, и Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий

Фото: Czarek Sokolowski / AP Кароль Навроцкий

Фото: Czarek Sokolowski / AP

За неделю до второго тура президентских выборов в Польше кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий как минимум сравнялся по популярности с кандидатом от правящей партии «Гражданская коалиция» мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, а по ряду опросов уже стал фаворитом гонки.

По данным последнего опроса центра Ogolnopolska Grupa Badawcza, во втором туре, который пройдет 1 июня, за оппозиционного кандидата готовы проголосовать 51,5% избирателей, а за представителя партии власти — 48,5%.

Напомним, что в первом туре 18 мая Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий — 29,54%.

Остановить рост популярности кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» не могут даже связанные с ним скандалы, последний из которых разразился в минувшую пятницу, 23 мая, в ходе теледебатов Тшасковского и Навроцкого. Это произошло после того, как оппозиционный кандидат, прикрыв рот рукой, положил в него какой-то пакетик, что вызвало бурю комментариев с предположениями о том, что это был наркотик.

Однако Кароль Навроцкий без особого труда погасил скандал и, более того, перевел мяч на половину своего оппонента. В интервью радиостанции RMF FM он признался, что употребил никотиновый пакетик, но не видит в этом ничего противозаконного или осудительного. «Думаю, что общественное мнение имеет право знать состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах. Я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты на наличие субстанций в наших организмах, есть ли в наших организмах наркотики»,— сообщил он.

Поводом еще для одного скандала стала информация о том, что кандидат в президенты Польши в былые годы принимал участие в драках футбольных фанатов, включая потасовку 2009 года. Тогда стенка на стенку сошлись болельщики клубов «Легия Гданьск» и «Легия Познань». В стычке принимали участие по 70 человек с каждой стороны, в одной группе с Навроцким бился человек, который позднее был осужден на 15 лет за убийство.

По польским законам за участие в драке фанатов грозит лишение свободы до пяти лет, срок давности составляет десять лет. Однако и на этот раз Кароль Навроцкий не только не стал оправдываться, но и сообщил, что это были «благородные поединки», которые только закалили его характер и «готовность быть кандидатом в президенты сегодня».

Еще один скандал, в результате которого против Навроцкого было возбуждено уголовное дело в России, связан с его деятельностью на посту директора Института национальной памяти, в ходе которой он занимался уничтожением памятников советским воинам. «У меня есть личное оружие. Когда меня начала преследовать Российская Федерация за ликвидацию советских пропагандистских объектов, то после долгой процедуры я получил разрешение на оружие»,— признался он.

Шансы Кароля Навроцкого на победу во втором туре выборов подскочили после того, как на прошлой неделе он заручился поддержкой финишировавшего третьим в первом туре выборов кандидата ультраправого объединения Славомира Менцена (в ходе первого тура он получил 14,8% голосов).

Второй и третий номер в президентской гонке вступили в альянс после того, как Навроцкий подписал декларацию об обязательствах, подготовленную Менценом. Список обязательств включает отказ от отправки польских войск на Украину, противодействие ее вступлению в НАТО, обещание не менять польскую национальную валюту на евро. Кроме того, Навроцкий взял на себя обязательство не передавать Евросоюзу полномочий польского правительства и не исполнять законы ЕС, ослабляющие роль Польши и лишающие ее права вето.

Снискавший себе репутацию антироссийского политика, Кароль Навроцкий также позиционирует себя как откровенно антиукраинский политик и ярый польский националист. Его все новые заявления шокируют украинскую сторону, которая воспринимает их как «предательство» и «удар в спину».

Так, Кароль Навроцкий не намерен отправлять польские войска на Украину, даже если его попросит об этом президент Трамп. Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что США допускают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

Однако оппозиционный кандидат в президенты Польши уже поспешил дезавуировать это признание применительно к своей стране. «Конечно, если речь идет о наших обязательствах в рамках НАТО, то мы имеем обязательства в какой-то мере. Но Украина не является частью НАТО»,— пояснил Навроцкий.

Кроме того, в случае победы на выборах он пообещал не допустить либерализации торговли Евросоюза с Украиной. «После 5 июня 2025 года может наступить либерализация торговли Европейского союза с Украиной. Но я никогда не позволю этого. Я не позволю, чтобы неравная конкуренция с Украиной уничтожала польские сельскохозяйственные предприятия или транспортные предприятия»,— заявил Навроцкий.

Сильный удар он готов нанести и Брюсселю. «Моей целью является односторонний отказ от миграционного пакта Евросоюза. Нам нужны пункты депортации нелегальных мигрантов вместо пунктов интеграции иностранцев в Польше»,— заявил Навроцкий.

По мнению экс-президента Польши Александра Квасьневского, если во втором туре победит Кароль Навроцкий, в стране могут пройти досрочные парламентские выборы. «У правительства Дональда Туска тогда будет очень тяжелое время — ему будут ежедневно ставить палки в колеса»,— предупредил Александр Квасьневский в интервью радиостанции Radio Zet.

Сергей Строкань