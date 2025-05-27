Первым делом оборона

Польша станет первой страной Евросоюза, которой Еврокомиссия позволит перенаправить на оборонные нужды €6,2 млрд из средств, выделенных ранее на постковидное восстановление. Это решение позволит лучше и быстрее реализовать амбициозную программу перевооружения, в рамках которой Варшава стремится создать одну из сильнейших армий в Европе. И это при том, что уже сейчас страна тратит на оборону почти 5% ВВП — рекордный показатель для стран—членов НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добровольцы, проходящие подготовку с польской армией. Летом 2024 года она запустила программу под названием «Каникулы с армией»

Фото: Czarek Sokolowski / AP Добровольцы, проходящие подготовку с польской армией. Летом 2024 года она запустила программу под названием «Каникулы с армией»

Фото: Czarek Sokolowski / AP

О намерении перенаправить около 10% постковидных средств польский премьер Дональд Туск объявил еще в марте на заседании кабинета министров. Он назвал это «актом мира»: «Каждое решение по модернизации армии, развитию оборонной промышленности и укреплению границ отодвигает войну». Польша стала первой страной ЕС, официально обратившейся к Брюсселю с таким запросом.

Аргумент Варшавы — низкие темпы освоения средств: срок действия Фонда восстановления и устойчивости истекает в 2026 году, а часть проектов в области экологии и цифровизации застопорилась. Предусмотренные на это средства и планируется сейчас перераспределить в пользу обороны.

Осваивать €6,2 млрд будет Польский банк национального хозяйства, что позволит обойти жесткие сроки, установленные Еврокомиссией.

По данным Politico, решение Еврокомиссии будет принято уже на этой неделе. Оно даст Польше право финансировать инфраструктурные проекты двойного назначения. Среди них строительство дорог для перемещения военной техники, укрытий и бомбоубежищ, субсидии оборонным предприятиям, инвестиции в военные технологии. Под запретом останется лишь закупка вооружений за рубежом. В Брюсселе не исключают, что за Польшей последуют и другие страны: трудности с реализацией проектов в рамках постковидного фонда — явление нередкое.

Поворот Варшавы к милитаризации наметился еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе. А сразу после начала украинского конфликта в 2022 году Польша объявила о масштабной оборонной программе. Одним из главных обоснований для этого стало то, что Польша, имеющая длинную границу с Украиной и Белоруссией, оказалась ключевым логистическим хабом для поставок вооружений и гуманитарной помощи Киеву, через ее территорию проходят и все визиты западных лидеров в Киев. А значит, рассудили в Варшаве, в сценариях возможной конфронтации НАТО с Россией именно Польша и страны Балтии примут на себя первый удар. Хотя в Москве неоднократно подчеркивали: Россия не желает вступать в прямую конфронтацию с альянсом.

Уже в 2022 году польский оборонный бюджет составлял 2,4% ВВП, в 2025 — 4,7%, и к 2026 году его планируют довести до 5%. Это самый высокий уровень в альянсе. Резкий рост расходов стал возможен после принятия закона «О защите Отечества» в марте 2022 года. Его цель — создание сильнейшей сухопутной армии в Европе и одной из самых мощных в НАТО.

В рамках этой цели Польша намерена увеличить численность армии с нынешних 206 тыс. до 300 тыс. к 2035 году (включая силы территориальной обороны). С учетом резервистов численность уже сейчас превышает 550 тыс. человек.

Одновременно власти расширяют меры по привлечению контрактников, улучшению условий службы и проводят кампании по популяризации добровольной 28-дневной базовой военной подготовки.

Закон также предусматривает создание Фонда поддержки вооруженных сил Польши — внебюджетного инструмента, позволяющего оперативно закупать вооружение в обход тендерных процедур.

На перевооружение идут основные расходы. Варшава делает ставку на контракты с США и Южной Кореей. При этом собственный ВПК пока развит слабо: оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, объединяющий 50 компаний, страдает от нехватки квалифицированных кадров и отставания от графика. По данным Bloomberg, запланированный объем выпуска снарядов — 150 тыс. в год — сдвинут на 2028 год. Часть задач Польша делегирует партнерам: новые контракты с Южной Кореей предусматривают частичную локализацию производства на польской территории.

Среди крупнейших закупок — 32 истребителя F-35, 366 танков Abrams, ракетные системы HIMARS и ПВО Patriot из США, а также 1 тыс. танков K2 Black Panther (часть — польской сборки), самоходные гаубицы K9 Thunder и истребители FA-50 из Южной Кореи. Польша уже стала лидером в Европе по числу танков и после завершения всех поставок будет значительно превосходить другие страны ЕС. Проблемными остаются военно-морской флот и ВВС. Зависимость от импорта и слабость собственного ВПК — одна из ключевых проблем. Именно ее Варшава теперь намерена решать с помощью европейских денег.

Вероника Вишнякова