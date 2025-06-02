Чем известен новый президент Польши Кароль Навроцкий

2 июня кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Чем известен политик — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Избранный президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. В юности занимался футболом и боксом. Играл за футбольные команды Ex Siedlce и KKS Gedania. В 2004-м занял первое место на Зональном боксерском турнире за Кубок Польши. Участвовал в драках футбольных фанатов, включая одну из самых известных, которая произошла в 2009 году между 70 болельщиками клубов «Лех» из Познани и «Лехия» из Гданьска.

В 2003 году окончил Высшую школу бизнеса и администрации в родном городе, в 2008-м — Институт истории Гданьского университета.

Будучи историком, занимался темой антикоммунистического сопротивления в Польше. Автор и редактор семи книг и нескольких десятков статей по новейшей истории страны. В 2013 году получил степень доктора гуманитарных наук в области истории, тема диссертации «Социальное сопротивление коммунистическому правительству в Эльблонгском воеводстве в 1976–1989 годах». В 2023 году получил степень MBA в Гданьском политехническом университете.

С 2009 года работал в Институте национальной памяти (IPN), в 2014–2017 годах руководил отделением народного образования IPN в Гданьске. Параллельно в 2011–2017 годах занимал должность председателя совета района Гданьск-Седльце.

С 2017 года — директор Музея Второй мировой войны в Гданьске. В 2021-м избран президентом IPN. В том же году награжден серебряным «Крестом Заслуги» за заслуги в документальном увековечении правды об истории и истории Польши. В 2024 году объявлен в розыск МВД РФ в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.

В 2024 году консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) объявила господина Навроцкого независимым кандидатом на пост президента Польши.

В ходе предвыборной кампании критиковал правительство премьер-министра Польши Дональда Туска. Считается антиукраинским и антироссийским политиком. Позиционирует себя как польский националист. Выступает против членства Украины в ЕС и НАТО. Обещает не допустить ослабления роли Польши в ЕС и не менять польскую национальную валюту на евро. Заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Женат, трое детей.