Польша надвое сказала

В воскресенье, 1 июня, в Польше поставят точку в вопросе о том, каким путем страна будет двигаться в ближайшие годы: превратится ли Варшава в истинный центр европейской политики, или частично сохранит националистическую, критическую в отношении ЕС праворадикальную позицию. Именно таким большинство экспертов и европейских политиков рисует выбор, который полякам предстоит сделать во втором туре президентских выборов. Исход голосования не очевиден: кандидат либеральных сил Рафал Тшасковский и его оппонент, ставленник консервативной оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий подошли ко второму туру с одинаковым уровнем поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого

Фото: Kacper Pempel / Reuters Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Незадолго до первого тура президентских выборов в Польше, который прошел 18 мая, мэр Варшавы и соратник правоцентристского премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский казался далеко не бесспорным, но все-таки фаворитом гонки. По итогам голосования ему действительно удалось опередить своего основного соперника — поддерживаемого консерваторами из «Права и справедливости» (ПиС) главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Но ненамного — всего на 1,5% голосов.

Между тем перед вторым туром Навроцкого поддержал занявший третье место Славомир Менцен, разделяющий требование не отправлять войска на Украину и противодействовать ее вступлению в НАТО. В результате соперники сравнялись. Согласно анализу нескольких опросов общественного мнения в преддверии дня Х, за вычетом неопределившихся избирателей уровень поддержки Тшасковского и Навроцкого составил по 50%.

Что парадоксально, Навроцкий (который, к слову, объявлен в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам) постоянно попадал в разного рода скандалы, но они никак не сказались на его популярности. Одной из самых громких стала история, как кандидат в президенты отправил в дом престарелых пенсионера, за которым он обещал пожизненно ухаживать в обмен на квартиру. Недавно же польский интернет-портал Onet опубликовал историю о том, как ставленник ПиС, ультраконсервативной партии, ратующей за семейные ценности, снимал «женщин с низкой социальной ответственностью» в роскошном отеле на берегу Балтийского моря. Навроцкий, правда, категорически отверг эти обвинения, заявив, что подаст на издание в суд.

«Клевета СМИ не уничтожила президента (США Дональда.— “Ъ”) Трампа. Не уничтожат они и Кароля Навроцкого»,— написала команда его пиарщиков в соцсети X на этой неделе, реагируя на шквал нелестных откровений о своем кандидате.

Для Рафаля Тшасковского нынешние выборы станут второй попыткой занять кресло президента после поражения в гонке 2020 года. Но ставки на нынешнем голосовании куда выше личных амбиций. И вот почему.

После победы в 2023 году «Гражданской коалиции» во главе с Туском в Польше, по крайней мере в либеральной и проевропейской части ее общества, возродились надежды на возвращение страны в более спокойное русло после восьми лет правления ПиС, в течение которых Варшава неоднократно конфликтовала с Брюсселем по вопросам верховенства закона и ввязывалась в ненужные стычки с соседней Германией.

Дональд Туск обещал отменить большинство реформ предшественников и сумел — отчасти благодаря стратегическому значению Польши в деле сопротивления России на Украине — наладить отношения с ЕС. Варшава стала лучшим другом Берлина и Парижа. На этом фоне Брюссель разблокировал более €100 млрд средств, замороженных ранее в ответ на отход прежних польских властей от демократических норм.

Однако полному возвращению Варшавы к «нормальности», с точки зрения общеевропейских норм, помешало нахождение в кресле президента страны сторонника ПиС Анджея Дуды, который все последние два года, пользуясь своим правом вето, блокировал ключевые реформы правительства.

И от того, кто именно победит на нынешних выборах главы государства — либеральный единомышленник правительства или продолжатель курса польских консерваторов, будет зависеть, сможет ли кабинет Туска наконец осуществить задуманные преобразования до конца, или в Польше продолжится нынешнее фактическое двоевластие. При этом Кароль Навроцкий может оказаться еще более радикальным и конфронтационным, чем уходящий Анджей Дуда. «Победа Навроцкого поставит тупик, который существует между правительством и президентом с 2023 года, на гораздо более постоянную основу»,— заявил эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Николай фон Ондарца британской газете The Guardian.

Наталия Портякова