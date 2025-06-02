Кто зарабатывает, тот и тратит

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала финансовые отчеты политических партий за 2024 год и первый квартал 2025 года. «Единая Россия» (ЕР) по-прежнему остается единственной парламентской силой, основным источником дохода которой не является господдержка: почти две трети финансовых поступлений единороссов — это пожертвования и займы. Остальные думские партии получают из федерального бюджета от 76% до 93% доходов.

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По итогам 2024 года на счета ЕР поступило 10,9 млрд руб., следует из опубликованного ЦИКом финансового отчета. Это на 2,6% больше, чем годом ранее (10,6 млрд руб.). Крупнейшей статьей дохода единороссов остаются пожертвования — 4,5 млрд руб. (41,7%), притом что за год их объем сократился сразу на 504 млн руб. Поступления из федерального бюджета составили 4,3 млрд руб., или 39,1% от общего объема (напомним, партия получает по 152 руб. за каждый голос, который достался ее списку на выборах в Госдуму).

Для сравнения: в структуре доходов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) средства федерального бюджета составляют 76,2% (639 млн из 839 млн руб.), КПРФ — 84,4% (2,2 млрд из 2,6 млрд руб.), ЛДПР — 89,4% (1,07 млрд из 1,2 млрд руб.), а «Новых людей» — 93% (967 млн из 1,04 млрд руб.).

В прошлом году ЕР активно брала в долг, причем существенно больше, чем в позапрошлом,— 1,6 млрд против 980 млн руб. Как и в 2023-м, единороссам давали взаймы фонды поддержки регионального сотрудничества и развития, которые одновременно выступают в роли ключевых жертвователей партии. Как правило, такие схемы используются для финансирования избирательных кампаний и поддержки региональных отделений. Для чего ЕР понадобились такие существенные займы в 2024 году, на момент подготовки материала “Ъ” в самой партии не пояснили. Отметим, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» заемных средств вообще не привлекали, а СРЗП получила у представителей бизнеса лишь 17 млн руб.

Интересно, что, согласно партийным отчетам, ЕР, ЛДПР и «Новые люди» в 2024 году не перечисляли деньги на благотворительность. КПРФ потратила на эти цели 24,5 млн руб., а СРЗП — 148 млн руб. (подробнее о тратах партий — см. график).

В первом квартале 2025 года наблюдалась аналогичная картина: эсеры успели потратить на благотворительную деятельность 70 млн руб., коммунисты — 11 млн руб., а остальные парламентские партии подобных расходов пока не понесли.

За первый квартал ЕР уже получила почти 1,4 млрд руб. пожертвований, СРЗП — 20 млн руб., а КПРФ — 90 тыс. руб. ЛДПР и «Новые люди» пожертвований пока не получали, в отличие от целого ряда непарламентских партий. Так, «Яблоку» жертвователи перечислили 41 млн руб., Партии возрождения России — 11 млн руб. «Коммунистам России» пожертвовали 5,4 млн руб., еще 4,2 млн руб. упали на счет Партии пенсионеров, 1,7 млн руб. достались партии «Родина», 90 тыс. руб. пожертвований получила Казачья партия, 62 тыс. руб.— «Общероссийский народный союз», 60 тыс. руб.— «Гражданская платформа», 50 тыс. руб.— Партия социальной защиты и, наконец, 22 тыс. руб.— ликвидируемая Минюстом «Гражданская инициатива» (см. “Ъ” от 17 мая).

Ни у одной из парламентских партий, кроме КПРФ, в первом квартале нет доходов от предпринимательской деятельности. Коммунисты же, согласно финансовому отчету, заработали 355 тыс. руб.

Среди расходных статей партий одной из ключевых остается пропагандистская и рекламная деятельность. В первом квартале ЕР уже потратила на эти цели 171 млн руб., СРЗП — 36 млн руб., КПРФ — 29 млн руб., «Новые люди» — 26 млн руб. и ЛДПР — 8,4 млн руб. Из непарламентских партий расходы по этой статье есть только у «Яблока» (456,5 тыс. руб.), Партии пенсионеров (239,5 тыс. руб.) и «Зеленых» (30 тыс. руб.).

Ксения Веретенникова, Андрей Прах