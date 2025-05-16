Гражданская безынициативность

Министерство юстиции направило в Верховный суд иск о ликвидации партии «Гражданская инициатива», поскольку она не участвовала в выборах в течение семи лет подряд. Последняя крупная кампания прошла в 2018 году: тогда от «Гражданской инициативы» в президенты баллотировалась журналистка Ксения Собчак. В руководстве считают, что власти хотят избавиться от «последней партии либерально-демократического толка». Эксперты говорят, что шансов в суде у нее практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В иске Минюста о ликвидации говорится, что с 25 марта 2018 года «Гражданская инициатива» не соблюдала требования статьи 37 федерального закона «О политических партиях», то есть ее кандидаты не были зарегистрированы на президентских, думских и губернаторских выборах. А кандидатов в заксобрания и органы муниципального самоуправления оказалось недостаточно: согласно закону, в первом случае должно быть «покрыто» не менее 20% субъектов РФ, во втором — не менее половины. «Гражданская инициатива» закрыла 1 и 17 соответственно. Если партия не участвует в выборах в течение семи лет подряд, то подлежит ликвидации.

В самой партии иск Минюста сочли «сугубо политическим», связав его с «последовательным отстаиванием либеральных и демократических ценностей».

«Мы воспринимаем это решение как попытку зачистки политического поля,— сказал “Ъ” Андрей Нечаев.— Хотя мы относим себя к конструктивной оппозиции, не призываем к революциям и бунтам, но тем не менее являемся реальной оппозиционной партией. Видимо, власти такие не нравятся». Господин Нечаев добавил, что на выборах в 2024 году «Гражданская инициатива» выдвинула почти 120 кандидатов, но большинству из них было отказано в регистрации: «Юридически очень спорный вопрос, почему они считают (участников.— “Ъ”) по зарегистрированным кандидатам, а не по выдвинутым».

Эту позицию господин Нечаев пообещал защищать в суде и не исключил, что в разбирательствах придется дойти до Конституционного суда. Впрочем, больших надежд на то, что от претензий удастся отбиться, председатель «Гражданской инициативы» не питает: «Если исходить из того, что решение политическое и мы последняя партия либерально-демократического толка — других таких нет,— то с учетом судебной практики, конечно, шансы на победу невелики».

Шансов у «Гражданской инициативы» в суде практически нет, согласен электоральный юрист Олег Захаров.

Неучастие в выборах — это «медицинский факт», который, в отличие от других оснований, довольно сложно оспорить, добавляет он: «Сложно представить, какие аргументы партия может предоставить в качестве возражений».

Господин Захаров напоминает, что этот механизм появился в законе «в ответ на спорадическое партийное строительство в 2010-х», когда новые партии «не проявляли электоральной активности». «Теперь все эти партии по истечении определенного срока подлежат ликвидации»,— подытожил он.

«Гражданская инициатива» была создана в 2013 году бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. Ее первыми членами стали участники «Комитета гражданских инициатив», а также распущенного к тому моменту «Союза правых сил». На выборах в Госдуму в 2016 году в федеральный список входили предприниматели Борис Титов, Виктор Звагельский и Дмитрий Потапенко (объявлен Минюстом иностранным агентом), политики Ирина Хакамада, Оксана Дмитриева, Наталья Бурыкина и другие. По итогам голосования в парламент «Гражданская инициатива» не прошла, набрав 1,29%. В 2018 году она выдвинула на президентские выборы журналистку Ксению Собчак, которая финишировала четвертой (1,68%). В 2024-м кандидатом «Гражданской инициативы» стал экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, однако в регистрации ему было отказано.

Напомним, волна ликвидации партий по положению о неучастии в выборах последний раз прошла в 2019-м. Тогда Минюст среди прочих ликвидировал Народную партию России, «Союз горожан», Социал-демократическую партию России и другие. Быть ликвидированным по тому же основанию рискует и «Яблоко», получившее отказы почти во всех региональных столицах, а также на выборах глав субъектов и депутатов заксобраний на прошлых выборах (см. “Ъ” от 8 августа 2024 года).

Григорий Лейба