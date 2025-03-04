«Новые» и богатые

Центризбирком опубликовал отчеты политических партий о поступлении и расходовании средств за четвертый квартал 2024-го, которые позволяют подвести финансовые результаты всего года (итоговые отчеты публикуются позднее). Как выяснил “Ъ”, несмотря на лидерство по общему объему поступлений, доходы «Единой России» заметно сократились по сравнению с 2023 годом. Парламентская оппозиция (за исключением «Справедливой России»), напротив, сумела нарастить бюджеты.

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Традиционно наибольший объем средств собрала «Единая Россия» (ЕР). По подсчетам “Ъ”, в прошлом году в ее бюджет поступило 9,3 млрд руб., из которых 1 млрд руб. партия взяла в долг. В 2023 году, согласно итоговому финансовому отчету, поступления в партийную кассу ЕР составляли 10,6 млрд. Также сократились доходы «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Если в 2023-м эсеры собрали без малого 921 млн, то в минувшем году — только 712,7 млн руб. Остальные парламентские партии заметно увеличили бюджеты. В лидерах оказались «Новые люди», которым удалось почти удвоить поступления — с 518 млн до 1 млрд руб. Доходы КПРФ выросли с 2 млрд до 2,4 млрд руб., а ЛДПР — с 740 млн до 1,2 млрд руб.

Напомним, размер выплат из федерального бюджета, которые традиционно составляют значительную, если не основную часть бюджета парламентских партий (они получают 152 руб. за каждый голос, полученный по партспискам), не изменились. Улучшение или ухудшение финансового положения — это исключительно результат работы с пожертвованиями.

Что касается непарламентских партий, то наиболее впечатляющее падение продемонстрировала Партия пенсионеров, чьи доходы сократились с 520 млн до 35 млн. Доходы «Коммунистов России» упали с 42 млн до 16 млн руб., а «Зеленых» — с 2,8 млн до 1,2 млн руб. «Яблоко» собрало 190 млн руб., что позволило организации сохранить бюджет практически на уровне прошлого года.

Традиционно партии тратили больше всего на содержание региональных отделений и руководящих органов. ЕР перечислила ячейкам 5,6 млрд руб., в то время как на содержание собственного руководства потратила 1,3 млрд руб. КПРФ направила в регионы ровно половину поступлений — 1,2 млрд руб., а на руководящие органы — 507 млн руб. СРЗП потратила на руководство 167 млн руб., а на содержание региональных отделений — 234 млн руб. Дешевле всего — в 30 млн руб. с небольшим — обошлось содержание руководящих органов «Новым людям» и ЛДПР.

В избирательные фонды своих кандидатов ЕР в прошлом году, судя по отчетам, напрямую не вкладывалась (в 2023 году она потратила на эти цели 2,8 млрд руб.), в отличие от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», участвовавших в президентской гонке и потративших на выборы во втором квартале 149 млн, 170 млн и 189 млн руб. соответственно. Зато расходы на пропагандистскую деятельность единороссов оказались самыми внушительными — 1,08 млрд руб. Еще 128 млн руб. партия власти потратила на публичные мероприятия. Самый большой вклад в избирательные фонды своих кандидатов внесла ЛДПР — 389 млн руб. Аутсайдером оказалась СРЗП — всего 34 млн руб. Зато на благотворительность эсеры направили 116 млн руб.

Политолог Константин Калачев говорит, что сведения о доходах и расходах партий достаточно точно отражают текущую политическую ситуацию. На «входе» в предстоящую думскую кампанию только «Единая Россия» может позволить себе «инерционную кампанию», поскольку рейтинг власти остается стабильно высоким, говорит он: «Зато остальным нужно очень быстро бежать, чтобы просто остаться на месте. КПРФ предстоит доказать, что она остаются второй партией, ЛДПР — что уже стала второй, "Новым людям" — что они оправдали возложенные на них надежды. А судьба СРЗП не ясна».

Анастасия Корня