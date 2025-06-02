У базовых станций сократился госбюджет

Госфинансирование проекта по созданию и разработке отечественных базовых станций урезано более чем в половину, до 20,3 млрд руб. Одновременно обновленная версия соответствующей «дорожной карты» предполагает увеличение внебюджетного финансирования. В Минцифры заверяют, что массовое производство российского оборудования начнется в 2027 году, собеседники “Ъ” в отрасли считают, что сокращение госфинансирования может негативно сказаться на его функциональности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Государственное финансирование «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года сокращено с 46,5 млрд до 20,3 млрд руб., из которых 18,2 млрд руб. с подтвержденным финансированием, следует из обновленной и согласованной в правкомиссии в апреле версии документа, с которой ознакомился “Ъ”. При этом в ней указано, что объем внебюджетного финансирования проектов увеличивается с 30,5 млрд до 70,7 млрд руб.

В пояснительной записке к документу говорится, что финансирование сокращено из-за «фактически полученных средств федерального бюджета за 2023–2024 годы», «предложений и уточнений, направленных ответственными исполнителями», а также в соответствии с актуальной редакцией паспортов федеральных проектов «Отечественные решения» и «Прикладные исследования и перспективные разработки» национального проекта «Экономика данных» до 2030 года. Из паспортов федпроектов (есть у “Ъ”) следует, что на создание базовых станций планируется выделить 8,2 млрд руб. и еще 2,2 млрд руб.— на разработку технологий оборудования следующего поколения.

Разработкой российских базовых станций с 2022 года занимаются «Булат» (51% у «Ростелекома»), «Иртея» (по 50% у МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса») и «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»). Ранее “Ъ” сообщал, что в правительстве рассчитывают, что к 2029 году все устанавливаемые операторами связи базовые станции стандартов GSM, LTE и 5G будут только российского производства (см. “Ъ” от 29 октября 2024 года).

В «дорожной карте» также были сокращены средства, которые планировалось направить на разработку «критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G», следует из документа. Если в 2023 году на проект планировалось направить более 23 млрд руб., то в новой версии — всего 2,2 млрд руб. Также из «дорожной карты» исключено финансирование проекта по созданию базовых станций компании «Спектр» (входит в ГК «Ростех»), о чем ранее сообщали источники “Ъ” (см. “Ъ” от 29 мая).

Кроме того, сократилось государственное финансирование базовых станций «Иртеи» — с 5,4 млрд руб. в 2021–2030 годах до 3,7 млрд руб. на такой же период, говорится в документе. Это изменение, указано в пояснительной записке, связано с «приведением в соответствие с федбюджетом» на 2025 год. При этом госфинансирование проекта по созданию базовых станций «КНС Групп» осталось без изменений — 12,5 млрд руб. в 2021–2030 годах. Исходя из «дорожной карты», прямого бюджетного финансирования базовых станций «Булат» «Ростелекома» не предусмотрено.

В Минцифры “Ъ” сказали, что на финансирование мероприятий «дорожной карты» ранее было выделено 8 млрд руб., средства пошли на господдержку отечественных производителей базовых станций мобильной связи. Там добавили, что в федбюджете на 2025–2027 годы предусмотрено 8,95 млрд руб. на реализацию мероприятий документа. «При этом "дорожная карта" рассчитана до 2030 года, дальнейшее финансирование будет заложено в следующем бюджетном периоде. Все планы по производству и поставкам отечественных БС LTE/5G будут выполнены. Массовое производство такого оборудования начнется в 2027 году»,— уверяют в Минцифры.

Директор по проектной деятельности Yadro Александр Понькин заявил “Ъ”, что компания продолжает работу в «соответствии с утвержденным планом». «Финансирование осуществляется в объеме, необходимом для обеспечения заданного темпа разработки оборудования»,— докладывает он. В «Иртее» ответили, что продолжают реализацию проекта в рамках действующей редакции «дорожной карты»: «Дополнительно мы реализуем востребованную рынком функциональность, включая поддержку стандарта GSM, которую изначально не предусматривало государственное софинансирование».

Сокращение госфинансирования проектов связано с тем, что государство рассчитывает на средства бизнеса для реализации планов по созданию и массовому производству российских базовых станций, считает собеседник “Ъ” среди производителей телеком-оборудования. «Урезание денег напрямую сказывается на разработчиках и производителях. Для них это замедление скорости создания или сокращение функционала оборудования. Также средств, которые они могли, например, направить на расширение команды, у них теперь значительно меньше»,— говорит он.

Алексей Жабин