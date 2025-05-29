«Спектр» выдал базу

Финансирование разработки базовых станций 4G компании «Спектр» приостановлено вслед за отказом от создания базовых станций 5G. Ранее на проект было запланировано финансирование в объеме 566 млн руб. из бюджета, и, по данным “Ъ”, новые средства на разработку теперь выделять не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ООО «Спектр» (входит в ГК «Ростех») приостановило финансирование разработки базовых станций 4G, говорится в аудиторской записке к отчетности компании за 2024 год. «В настоящее время сложилась неопределенность в развитии общества, поскольку оно продолжает оставаться участником "дорожной карты" проекта 4G, однако целевое финансирование не доведено»,— указано в документе.

В «Минцифры» “Ъ” сообщили, что в рамках «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года» (ДК) заложено несколько мероприятий по созданию базовых станций (БС). «В этом направлении идет активная работа. Планы по производству и поставкам отечественных БС LTE/5G и обязательства по форвардным контрактам, заключенным в рамках ДК, будут выполнены»,— уверяют “Ъ” в Минцифре. В «Ростехе» не ответили “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Спектр» принадлежит «Ростеху». «Спектр» учредили в 2021 году для производства базовых станций связи в рамках «дорожной карты», которую разработал «Ростех» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). Доходы компании в 2024 году составили 7,1 млн руб., а чистый убыток — 155 млн руб. при более 299 млн руб. чистого убытка в 2023 году, указано в «СПАРК-Интерфакс».

В прошлом году «Спектр» уже отказался от разработки базовых станций 5G и вернул 3,7 млрд руб. из выделенной на разработку субсидии в размере 4,4 млрд руб. Тогда же компанию требовали признать банкротом, но дело завершилось мировым соглашением (см. “Ъ” от 25 июня 2024 года). На направление БС «для выделенных, технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE», исполнителями которого указаны «Ростех» и «Спектр», в 2021–2030 годах планировалось выделить 11,8 млрд руб., включая 4,2 млрд руб. из бюджета, говорилось ранее в «дорожной карте» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года».

Однако собеседник “Ъ”, знакомый с ходом реализации документа, уточняет, что сейчас в «дорожной карте» не содержится упоминаний нового финансирования проекта в 2023–2030 годах. Он уверяет, что в документе осталось только 566 млн руб., выделенных из федерального бюджета в 2021–2022 годах на разработку БС, и 190,7 млн руб. собственных средств «Ростеха». Это, по словам собеседника, связано с «отсутствием финансирования средствами федерального бюджета». Ранее “Ъ” сообщал, что финансирование ряда национальных и федеральных проектов на 2025 год сокращается из-за снижения на 448 млрд руб. прогноза по поступлениям от утилизационного сбора. В частности, урезаются средства на программы по авиастроению и робототехнике (см. “Ъ” от 21 мая).

В «Вымпелкоме» “Ъ” рассказали, что тестировали базовые станции «Спектра», но «дальше тестов эта работа не зашла — оборудование не соответствовало ключевым техническим параметрам и требованиям». В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что коммерческих отношений со «Спектром» у них нет и они «продолжают активно сотрудничать с различными российскими производителями». В «Т2» «обсуждали технические характеристики», но само оборудование компании не тестировали. В МТС отказались от комментариев. В других исполнителях «дорожной карты», например в «Иртее», отказались от комментариев, в Yadro “Ъ” сказали, что оценивают общий объем инвестиций в свое телекоммуникационное направление на уровне 30 млрд руб. к концу 2025 года.

«"Ростех" начал разрабатывать базовые станции 5G еще до 2022 года. Но после начала СВО встал вопрос о том, что кроме 5G нужно разработать оборудование, которое бы поддерживало и 4G»,— отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он объясняет, что существующие производители — «Булат» (совладелец «Ростелеком»), «Иртея» и Yadro — начали делать именно такое оборудование, у «Спектра» не было «хороших существующих наработок по четвертому поколению». «Существующие производители уже четко заняли свою нишу, и поэтому для "Ростеха" оказалось экономически невыгодно делать свои базовые станции»,— считает он.

Алексей Жабин