У базовых станций троится в стандартах

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Иртея» до конца года произведет 2 тыс. базовых станций нового типа, которые одновременно поддерживают сразу три стандарта связи — 2G, 4G, 5G. Такой тип базовых станций позволяет экономить на оборудовании, и, таким образом, оптимизировать затраты операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производитель отечественных базовых станций «Иртея» (по 50% у МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса») в этом году начнет серийное производство нового типа базовых станций — Single RAN, которые одновременно поддерживают стандарты связи 2G, 4G, 5G, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. До конца года планируется произвести 2 тыс. подобных станций. «Поддержка технологии Single RAN осуществляется на уровне программного обеспечения. Всего за 2023–2025 годы вложения в разработку и запуск в производство составили около 4 млрд руб.»,— добавили в «Иртее».

Разработкой российских базовых станций с 2022 года занимаются «Булат» (51% у «Ростелекома»), «Иртея» и «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»). Ранее “Ъ” сообщал, что в правительстве рассчитывают, что к 2029 году все устанавливаемые операторами связи базовые станции стандартов GSM, LTE и 5G будут только российского производства (см. “Ъ” от 29 октября 2024 года).

Гендиректор МТС Инесса Галактионова на форуме «Телеком-2025», организованном газетой «Ведомости» сообщила вчера, что скорость мобильного интернета на уже установленных базовых станциях Single RAN достигает 60–100 Мбит/с при работе в одном частотном диапазоне. При использовании технологии объединения нескольких частот, утверждает она, скорость составляет до 200–300 Мбит/с.

При этом в «Иртее» признаются, что у компании сохраняется зависимость от импорта электронной компонентной базы, но если в этом году менее 5% компонентов отечественные, то в серийной модели 2027 года они рассчитывают довести эту долю до 30%. В «Булате» говорят, что их базовые станции поддерживают стандарты 2G и 4G, в этом году планируется производство 250 станций. При этом, по словам представителя компании, «компонентная база соответствует требованиям правительства РФ по производству отечественного телеком-оборудования».

До 2030 года «ИКС Холдинг» поставит 55 тыс. базовых станций 2G/4G и 5G Ready по соглашениям с «тремя ведущими» телеком-операторами, сообщили в компании. «Это отечественная разработка аппаратной части и программного обеспечения, а также производство на всех ключевых этапах — от печатных плат до поверхностного монтажа с использованием отечественных интегральных схем и компонентов»,— добавил представитель компании.

На форуме «Телеком-2025» гендиректор компании Алексей Шелобков заявил, что этом году компания приступит к серийному выпуску базовых станций, а совокупный объем инвестиций в их разработку и производство достигнет порядка 30 млрд руб.

«МегаФон» тестирует различные типы сетевого оборудования, в том числе российского производства, говорят в компании. У него подписаны форвардные контракты с Yadro и «Булатом». При этом представитель компании объясняет, что заявленных «Иртеей» скоростей мобильного интернета достаточно «для большинства бытовых задач, но все зависит от конкретного абонентского сервиса». В Т2 добавляют, что объемов поставки по их форвардным контрактам с «Булатом» и Yadro «достаточно, чтобы обеспечивать клиентам стабильную связь». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Технология Single RAN позволяет экономить на оборудовании, говорит независимый телеком-аналитик Алексей Слукин: «Сама такая станция стоит дороже, чем та, которая работает в одном стандарте. Но из-за того, что на одну площадку нужен набор оборудования, в совокупности капитальные затраты ниже, чем на обычную сборку». Всего же актуальная потребность операторов связи в базовых станциях — 40–60 тыс. в год, но «с учетом сокращения темпов строительства в прошлые годы потребность может достигать 80–100 тыс. в год на четверку операторов», говорит он. Собеседник “Ъ” на телеком-рынке оценивает стоимость одной отечественной базовой станции в $30–35 тыс. при стоимости зарубежных аналогов в около $20–25 тыс.

Алексей Жабин