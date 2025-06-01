Рестораны ставят на колеса

Во «Вкусно — и точка» объявили о запуске фудтраков, которые будут работать в Москве. Они будут состоять из двух трейлеров. Вместе с кухней ресторан собирается примерно за три часа. Меню в фудтраках сократят, оставив только самые популярные позиции: бургеры, картошку, напитки и пирожки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас такой формат не так интересен инвесторам, отметил глава компании «Инфолайн-Аналитика» Михаил Бурмистров. При этом, по его мнению, все предпосылки к высокому спросу на рынке уже есть, и выход на него крупного игрока может изменить ситуацию: «В России потенциал этот, очевидно, кратно, на порядки недоиспользован. Такой формат может быть очень удобен для сегмента общественного питания там, где просто нецелесообразно размещать постоянную точку. В частности, речь о проведении туристических мероприятий, о тех локациях, в которых трафик очень нестабильный, и открытие стационарной точки осложнено. Сейчас мы видим, что внимания к этому формату несколько больше. Это в том числе связано с тем, что некоторые крупные игроки о нем задумались. По большому счету, учитывая, что в стране очень большой спад в производстве автомобильной техники, это значит, что потенциально это точка, которая может быть интересна и производителям такого рода техники. Если "Вкусно — и точка" это протестирует и, условно говоря, дальше будет готова тиражировать, то почему бы по этому пути не пойти и "Бургер Кингу" или "Ростиксу"? А там уже вопрос в количестве объектов.

С другой стороны, это перспективно, потому что такой формат позволяет осуществлять оптимизацию расходов, если мы говорим про аренду. При этом есть интерес, связанный с тем, что потенциально в России есть мощности, которые могли бы такие фудтраки производить».

Среди других крупных сетей общепита фудтраки запускали «Крошка Картошка» и «Теремок». Такой же проект был и у «Вкусвилла», который продавал в фургоне стритфуд. Впрочем, «Вкусно — и точка», скорее всего, не будет расширять сеть фудтраков до каких-либо крупных масштабов, мобильные точки останутся нишевой акцией, считает генеральный директор «Теремка» Михаил Гончаров. При этом такая бизнес-модель, по его словам, не очень эффективна на рынке общепита: «Для их масштабов это просто как чихнуть. Где-то когда-то нужно людей накормить, вот они этот фудтрак привезут и это сделают. А вот если это рассматривать как бизнес, то смысла в этом абсолютно никакого нет. Это и ненужно, и невозможно. Если говорим про Москву, то это тема закрытая. На городские мероприятия их не допускают, поэтому тут даже не к чему стремиться и нечего планировать. Это точно не надо делать, город такое не поддерживает. В центре Москвы, например, есть парковочные места. И вот представьте, что там кто-то поставит фудтрак и будет зарабатывать деньги. А люди приедут, им надо машину припарковать, а там сосиски продают. В столице поставить фудтрак можно на мероприятиях компаний на какой-то частной земле.

Должно быть какое-то большое количество фестивалей, чтобы такой формат задействовать. Но этого нет, поэтому ни один бизнес не может быть прибыльным, если три дня фудтрак работает, а потом две недели стоит на парковке.

Он хорош, допустим, в парке, где атмосфера прогулок, большие пространства, и такая красивая машина туда вписывается. Хотя вопрос главный: а зачем ставить фудтрак, если ты просто в этом парке делаешь павильон и спокойно работаешь?»

Первый фудтрак в тестовом режиме «Вкусно — и точка» поставит у торгового центра в Мытищах. По словам пресс-службы, из-за мобильности его можно использовать там, где нельзя разместить стационарные объекты. В успехе на российском рынке фудтраков не уверен и омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Он отмечает, что такие точки нерентабельны не только в столице, но и в регионах: «Там очень много факторов, которые влияют на то, прибыльно это или нет. Но сказать, что фудтраки для бизнеса выгодны, я не могу. Все зависит от политики региона. В Москве они ставятся только в парках. В Подмосковье в разное время по-разному к такому формату относились.

В этом, наверное, и основная проблема предпринимателя, который хочет взять себе фудтрак: он до конца не понимает, что будет завтра. Любой регион может принять какое-то новое постановление, по которому такие объекты работать не будут, а предприниматель уже в это влез.

В теории фудтрак выгоднее перемещать, просто делать это проблематично, потому что он должен быть привязан к электричеству. И если это нормальная серьезная кухня, то никакими генераторами его не заменишь. У нас нет разветвленной сети подключений для фудтрака, чтобы просто его перегнать и начать работу. В первую очередь заключается договор на это место с городом на год. В течение этого периода ты имеешь право там находиться. Через год конкурс повторяется, и заново его нужно выиграть. Просто взять и безнаказанно переставить такой объект нельзя. Летом это один поток людей, зимой — другой. В холодное время года, как правило, посетителям нужна крыша над головой, и выгодно, конечно, его двигать. Летом сдвигать куда-то ближе к парковым зонам, где-то — к прогулочным, а зимой — ставить в то место, которое, может быть, лучше обеспечит доставку с этой точки, потому что из фудтрака можно ее заказывать».

В России насчитывается более 900 ресторанов «Вкусно — и точка». Президент Владимир Путин ранее заявил, что власти поддержат компанию, если McDonald's вернется в страну.

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Егор Парфенов