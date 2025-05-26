От всей — души!

26 мая президент России Владимир Путин провел встречу с российскими предпринимателями, на которой соглашался с предложениями «закручивать импорт» в пользу российских предпринимателей, потому что «иначе ни фига не будет своего». А также выяснилось, что «долги платят только трусы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин показал бизнес-класс

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин показал бизнес-класс

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча в День российского предпринимательства (все ли предприниматели в курсе, что 26 мая у них праздник?) происходила в Первом корпусе Кремля. Любо-дорого было смотреть на людей за большим квадратным столом. Они как-то особенно по-доброму улыбались президенту, вблизи которого вдруг оказались.

Дело в том, что были другие люди, чем обычно. Компании их были неизвестны широкому кругу общественности. Даже не очень понятно было, откуда они тут взялись.

Я, например, выяснил, что кандидатуры для участия встречи не предлагали ни РСПП, ни «Деловая Россия», с представителями которой встречался Владимир Путин совсем недавно, и ни ОПОРа, например, России. Я даже поинтересовался у Максима Орешкина, заместителя главы администрации президента, кто все эти люди.

— Хотели показать глубину предпринимательского класса России...— заверил он.— При выборе обошлись своими силами...

И это бросалось в глаза. Люди в зале оглядывались по сторонам, с почтением смотрели наверх, под купол Екатерининского зала. Да и выглядели интересно. У одного волосы, ниспадающие с головы, не заканчивались там, где у других заканчивается борода... Прическа такая... Пиджачки некоторым, учитывая, что занимаются сталелитейным бизнесом, можно было и не такие уж играющие блестками на солнце подобрать... Один участник встречи, по виду аграрий, все руку к уху прикладывал, чтоб лучше слышать...

В общем, в Кремле в этот день были действительно новые люди. Похоже, они проходят в основном по ведомству первого вице-премьера Дениса Мантурова.

— Мне хотелось встретиться именно в таком составе, потому что наиболее известные компании...—- сказал и господин Путин, имея в виду тех, с кем обычно встречается.— Они на слуху, мы с ними встречаемся постоянно, такие в хорошем смысле мастодонты российской экономики... Но хочу, чтобы и вы знали, что мы вас знаем, мы относимся с огромным уважением к тому, что вы делаете.

Постепенно становилось понятно, почему позвали именно этих предпринимателей. Похоже, за столом сидели те, кто призван теперь олицетворять успех суверенитета российской экономики.

— С российского рынка,— продолжал российский президент,— во многом по принуждению так называемых политических западных элит ушел ряд иностранных компаний. Причем некоторые из них... к сожалению, но это очевидная вещь... подставили своих российских партнеров. И очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, рук не опустили, а, напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова!..

Ирина Маламант, представляющая компанию «Нейрософт», на всякий случай, было видно, все свое выступление отлично выучила, да и правильно сделала.

Ее компания производит медицинское оборудование.

— В 2022 году у компании «Нейрософт» незаконно были отозваны сертификаты, выданные в Европейском союзе,— рассказала она.— Это ограничивает наш экспорт в страны, в которых не развита система допуска медицинских изделий на рынок, где применяются эти сертификаты как референтные, то есть эталонные. Мы знаем, что правительство проводит всю возможную работу для признания российских регистрационных удостоверений в дружественных странах.

В общем, она попросила для начала поддержать усилия правительства.

— Главное,— сразу согласился президент,— чтоб соотношение цены и качества было соответствующим. Но я так понимаю, что 102 страны уже берут ваше оборудование, и это очень важно. К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали — и поставляли, и обслуживали все эти годы без всяких сбоев! Европейские — многие соскочили...

Американское сейчас пока — вне критики. Долго ли? Скорее всего, до первых новых санкций.

Полная откровенность, сразу скажу, началась в середине второго часа разговора, но уже после выступления Андрея Канунникова, представляющего Курский электроаппаратный завод, Владимир Путин высказывался прямо:

— Понимаю! Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужен не только контроль, но и санкции какие-то вводить за нарушение.

Неожиданно вступал Денис Мантуров:

— Уголовные в том числе!

— Кто в КГБ работал: я или он? — переспрашивал Владимир Путин, и кто бы мог подумать, что минут через сорок предложения Дениса Мантурова будут звучать как минимум вяло на общем фоне разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников и Денис Мантуров перед началом встречи уже погрузились в ее смыслы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Решетников и Денис Мантуров перед началом встречи уже погрузились в ее смыслы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— «Уголовные надо вводить сразу»,— еще повторял президент.— Почему уголовные? Финансовые, экономические...

— Предупреждать, может быть, надо сначала коллег? — гуманно предлагал Андрей Канунников.

— Конечно! — соглашался президент.

— Штрафы? — уточнял кто-то из зала.

— Штрафы, конечно,— поддерживал Владимир Путин.— Чтобы демотивировать нарушение этих норм. Вот и все!

— Иначе технологического лидерства в рамках, действительно, мы не достигнем,— разумно уточнял господин Канунников.— А нам нужен эффект масштаба, нам нужно хотя бы на три года. Дайте нам три года разогнать именно эффект масштаба.

Но прошло не так уж много времени, и мы услышали другого Владимира Путина.

— Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть! Даже если чуть-чуть подороже будет!..— президент с каждой минутой становился все откровеннее.— Государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности!

Он шел дальше:

— Это не значит, что мы демпинг должны поощрять... Он (российский производитель.— А. К.), может, никогда не сравняется с тем товаром, который приходит на наш рынок и демпингуется здесь... Надо учесть и вычистить это!..

Перспективы компаний, которые, может, и правда хотели вернуться в Россию, выглядели, мягко говоря, все более туманными. Завидовать им уже не хотелось.

— Конечно!.. А как же! А нас так не будет ни фига своего! — констатировал Владимир Путин.

Начал было говорить следующий участник встречи, но Владимир Путин понял, что недоговорил:

— Извините! Мы почему так дискутируем... Надо усугубить эту поддержку (российского производителя.— А. К.), усилить ее...

Станислав Рудковский, представитель IT-отрасли, просил «добавить пошлины (иностранным компаниям.— А. К.) по готовой продукции...».

— Это один из инструментов...— поддерживал его президент. — Коллеги знают, как это сделать. Было бы желание!

Если у кого-то желания и не было, то теперь оно появилось. И продолжало появляться.

Предприниматель рассказывал, как его компания вышла на азиатские рынки и что там предстоит конкурировать с иностранными компаниями, «такими, как Microsoft, Zoom, и, безусловно, это будет сделать тяжело с учетом их лоббизма и дешевых денег».

Просил он, конечно, о субсидировании экспортной выручки — чтобы и российские компании могли демпинговать на рынках третьих стран.

— Либо льготное кредитование...— пожимал он плечами с таким видом, что было ясно: власти пусть уж сами решат, что выбрать, и это он оставляет на их усмотрение.

— Будем работать,— обещал Владимир Путин.

— Из тех компаний, что не до конца ушли (из России.— А. К.)... Тот же Microsoft, Zoom... Чуть-чуть ограничить их... Российская отрасль теряет миллиарды за счет их работы до сих пор в России! — выдохнул предприниматель.

Наконец-то он это сказал.

То есть тех, у кого еще была надежда на то, что все еще образуется, следовало ограничить.

— Надо их душить,— отчетливо и спокойно произнес господин Путин.— Согласен полностью. Говорю это безо всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, предоставляли максимально благоприятные условия для работы... А они пытаются нас душить. И нужно... зеркально действовать! Пошлите Максиму... (господину Орешкину.— А. К.), какие компании наши с ними еще работают... Давайте-давайте... Без стеснения... Спокойненько с коллегами поработаем... Я понимаю, о чем речь идет, да?..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации Максим Орешкин понимал все нюансы встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Замглавы администрации Максим Орешкин понимал все нюансы встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— У российского пользователя есть пользовательские привычки...— поддерживал его господин Рудковский.

— Да-да-да! — воскликнул Владимир Путин.— Давайте всех!... Кто от этих вредных привычек пока не может избавиться!..

Всех то есть к Максиму Орешкину, в его список.

— Я не шучу! — повторял президент— Серьезно!

Да все уже поняли. И повторять не надо.

Никаких иллюзий.

Выступал представитель «Упаковочных систем», которые президент не со зла, а с радостью дешифровывал как «бывший "Тетрапак"»... Он долго не мог или не решался сформулировать свои идеи.

— Ну вы прямо скажите,— подбадривал его господин Путин,— вы прямо скажите, без стеснения, чего вы предлагаете!.. Вы хотите, чтобы правительство приняло решения, чтобы постепенно-постепенно закручивать импорт и создавать для них (западных компаний, еще остающихся в России.— А. К.) проблемы с выходом на наш рынок...

— У нас есть ограничения...— пытался сопротивляться министр экономического развития Максим Решетников.— Дело в том, что у нас на упаковку предельный уровень пошлин, пять процентов, который по обязательствам ВТО существует... И если мы его начнем превышать...

— Щас-щас, секундочку!..— прерывал его Владимир Путин. — Пять процентов ввозных таможенных пошлин на упаковку... Ну мы поработаем с вами!

Предприниматели понимающе смеялись вместе с президентом.

— Они такие большие специалисты все там... Наши конкуренты... Такие искусницы...— президент, наверное, вспомнил Марфу-искусницу и поэтому употребил женский род.— Искусники и искусницы... Так манипулируют всеми этими процентами...

— Мы торгуем там с Китаем...— мялся Максим Решетников.— Они же в ВТО, и мы в ВТО... Поэтому мы очень аккуратно к этому относимся... Будь это поставки из Европы!.. Мы щас сразу бы пошлины как из недружественных стран ввели!..

Максим Решетников мечтательно помолчал.

— И понятно, что ВТО тогда не работает в этой части...— продолжил он.— Но поскольку там азиатские страны, с которыми мы наращиваем торговлю... То нам правила ВТО надо соблюдать...

Однако и он оказался не стоек:

— Но в рамках ВТО есть более тонкие механизмы!..— через несколько секунд, не выдержав молчания президента, восклицал Максим Решетников.— Давайте мы вместе будем учиться...

— Ну вот!...— обрадованно констатировал президент.— Есть же более тонкие.

Он уже благодарно смотрел на Максима Решетникова.

— Я об этом и говорю! Вам нужно просто поработать!.. Возвращаясь к тому же автопрому... Где-то поддерживаем, где-то вводим утильсбор... Да все можно сделать!..

Гендиректор компании «Вкусно — и точка!» Олег Пароев рассказывал, как нехорошо ушла с российского рынка компания «Макдоналдс», как отвернулись международные поставщики... Но «мы сумели полностью ситуацию перевернуть!.. Создали свою IT-компанию…»

Олег Пароев пригласил президента в ресторан «Макдоналдс», конечно.

— Зайду... как-нибудь...— проговорил господин Путин...

Когда мимо будет проходить.

— Если произойдет возврат бренда, то, понятное дело, все вернется назад... Все системы станут иностранными, все кухонное оборудование станет иностранным... И тот огромный труд... окажется в какой-то степени напрасным... Наша задача — как-то не допустить этой ситуации...

Вот и это было сказано прямо.

— Все сделаем для того, чтобы вас поддержать!..— воскликнул президент.— У меня только один такой вопросик все-таки есть. Вот когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили трудовые коллективы в сложное положение, правильно я понимаю?..

Ответ был очевиден.

— А право обратного выкупа у них есть? — как-то вкрадчиво спросил президент.

— Да...— настороженно ответил Олег Пароев, может, не до конца понимая, куда клонит Владимир Путин.

— Ну помните шутку известную...— смотрел прямо на него господин Путин.— Долги платят только трусы! Вот и здесь то же самое!

И это была уже не шутка.

— Понял вас, Владимир Владимирович! — на лице Олега Пароева была такая улыбка, словно он только что проглотил свой любимый пирожок с вишней.

— Поставили всех в трудное положение (западные компании.— А. К.)... Смылись, так... А теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить?.. Нет, конечно... Проработаем до деталей!.. Интеллигентно!.. Но только с выгодой для нас!

— Огромное вам спасибо за понимание!..— успевал вставить Олег Пароев.

— Просто некоторые крупные компании сейчас уже приходят, говорят, что хотят вернуться...— разъяснял президент.— Я говорю: «Пожалуйста, пусть возвращаются... Но подумайте, на каких условиях... Если для вас выгодно, пожалуйста! Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все!»

Владимир Путин уже давно говорил все как есть. Участники встречи разговорили его. Взяли, может, какой-то дополнительной новой искренностью, какой давно, а может, никогда не было у его обычных посетителей из бизнеса...

— У них если право выкупа есть, то наверняка это связано с каким-то временем...— начинал подсказывать президент.— С условиями... На какое-то количество лет... Да там!.. Я же все-таки по базовому образованию юрист!.. Я знаю, что это такое!.. Если вы мне дадите договор, я полистаю, скажу, что надо сделать!.. Специалисты у нас хорошие сидят... Обязательно вам поможем!

Он показал на министров вокруг него, и они смущенно заулыбались.

Еще один из участников встречи попросил попросту «распространить на станкостроителей льготы по налогообложению», но выяснилось, что вот «это надо просчитать»... Кто бы мог подумать, что еще надо что-то считать?.. А зачем вдруг?..

— Надо заканчивать! — воскликнул президент на третьем часу разговора.— Протокольное мероприятие еще (Владимир Путин, видимо, не хотел заставлять еще больше ждать министра иностранных дел Турции господина Фидана.— А. К.).

Я подумал, что сейчас ведь, может, и закончится. Да и разве не все еще сказано?!

— Так что давайте еще один-два-три — и все! — решил Владимир Путин.

И встреча продолжилась.

Андрей Водопьянов, гендиректор концерна «Тракторные заводы», несмотря на нехватку времени, успел напомнить Владимиру Путину, что был его доверенным лицом на президентских выборах и что гордится этим.

— Наше дело правое, мы победим! — пообещал он.

— Согласен,— кивнул Владимир Путин.

Представитель компании, занимающейся семеноводством, попросил, естественно, продлить ограничения на импорт семян из недружественных стран... Все тут и так было про установление ограничений, и прежде всего — самоограничений. Мог сказать просто «семена» — и все уже ясно было бы.

— У вас нет противников в правительстве,— заверил его президент.— Сделать нужно еще немало... Картофель, овощи некоторые... Сахарная свекла... Нам этого еще не хватает... Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать... Они там большие специалисты по картошке... Но свою тоже неплохо иметь!

— Он там закончился! — вдруг выступил Максим Орешкин.

То есть картофель в Белоруссии.

— А? — не поверил президент.

— В Белоруссии,— пояснил Максим Орешкин.

— Как закончился? — опешил Владимир Путин.

Он воспринял информацию крайне серьезно.

— Александр Григорьевич (господин Лукашенко, президент Белоруссии.— А. К.) совещание проводит по этому поводу!..— беззаботно улыбался Максим Орешкин.

— Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился!..— воскликнул президент.

Опровергать не стал. А вдруг закончился?

— Унихимтек, МГУ. Я, наверное, завершающий,— предупредил еще один участник встречи, сразу мне понравившийся.— Мы очень много сделали! Останавливаться нельзя!.. Но я уже оцениваю время...

Да, это был первый человек, который тут этим занимался.

— Я, может, тогда просто передам в протокол материалы...— добавил он.— И это будет правильно! Сегодня праздничный день, и надо уже отмечать День предпринимателя!

Какой гуманный, разумный, взвешенный человек выступил на этом собрании.

Андрей Колесников