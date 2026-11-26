ВВС Малайзии обвинили в перевозке наркотиков военными самолетами
Министерство внутренних дел Малайзии раскрыло схему контрабанды наркотиков с участием крупного местного наркосиндиката и Королевских военно-воздушных сил. Как установило следствие, военные помогали наркоторговцам перевозить крупные партии метамфетамина самолетами ВВС. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как установило следствие, малайзийские военные помогали наркосиндикату, базирующемуся в штате Сабах на острове Борнео, переправлять партии метамфетамина из других частей страны на остров. На территорию базы ВВС наркотики попадали в чемоданах и коробках, как багаж военных. Там он грузился на военные самолеты без строгой проверки, какая бывает в гражданских аэропортах, и доставлялся на Борнео. С Борнео наркотики расходились по каналам синдиката в другие страны. По данным следствия, с августа 2024 года военными самолетами было перевезено около трех тонн метамфетамина, стоимость которого оценивается в $37,9 млн.
Выявить противозаконную деятельность удалось во время плановой проверки на авиабазе Субанг, где перед погрузкой багажа в самолет в нескольких чемоданах и коробке нашли 97 кг наркотиков. По итогам расследования арестованы шесть гражданских лиц и семь военных ВВС Малайзии, включая пять офицеров и военного пилота. Правительство назвало происшедшее «серьезной угрозой для репутации и безопасности оборонных институтов страны» и объявило о мерах по ужесточению контроля на военных объектах. Власти страны также установили личность главаря наркосиндиката, но задержать его пока не удалось.