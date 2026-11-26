Как установило следствие, малайзийские военные помогали наркосиндикату, базирующемуся в штате Сабах на острове Борнео, переправлять партии метамфетамина из других частей страны на остров. На территорию базы ВВС наркотики попадали в чемоданах и коробках, как багаж военных. Там он грузился на военные самолеты без строгой проверки, какая бывает в гражданских аэропортах, и доставлялся на Борнео. С Борнео наркотики расходились по каналам синдиката в другие страны. По данным следствия, с августа 2024 года военными самолетами было перевезено около трех тонн метамфетамина, стоимость которого оценивается в $37,9 млн.