В Калужской области запретят продажу пиротехники с 1 декабря по 11 января
В Калужской области с 1 декабря 2026 года по 11 января 2027 года нельзя будет продавать и использовать пиротехнику. Как сообщила пресс-служба губернатора и областного правительства, ограничение совместно одобрили региональные антитеррористическая комиссия и оперативный штаб.
Под запрет подпадет использование пиротехники «организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами», уточняется в сообщении. Власти также предупредили, что за неисполнение или нарушение решений областной антитеррористической комиссии будет установлен административный штраф.
Аналогичный запрет вводили в регионе в прошлом году. Тогда он действовал с 1 декабря 2025 года по 16 января 2026 года.