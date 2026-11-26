Следственный комитет России (СКР) установил, что бывший начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук причастен к карательным военизированным операциям на территории Донбасса. Он объявлен в международный розыск. Ведомство заочно предъявило ему обвинение — по какой статье, не уточняется.