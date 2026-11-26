В России объявили бывшего главу Генштаба ВСУ Корнийчука в международный розыск
Следственный комитет России (СКР) установил, что бывший начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук причастен к карательным военизированным операциям на территории Донбасса. Он объявлен в международный розыск. Ведомство заочно предъявило ему обвинение — по какой статье, не уточняется.
По данным СКР, с 2014 года Сергей Корнийчук сам участвовал в операциях, а после вступления в должность начальника Генштаба ВСУ занимался их планированием. «Его преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей ДНР и ЛНР»,— указано в пресс-релизе.
Сергей Корнийчук в 2014 году работал заместителем начальника оперативного объединения ВСУ на южном направлении. В 2020 году вступил в должность начальника Генерального штаба ВСУ, через год был уволен указом президента Владимира Зеленского.