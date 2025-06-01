На месте обрушения моста в Брянской области работает кран

В Брянской области на месте обрушения моста работает кран, им разбирают сломанный вагон поезда №86 Климово—Москва, передает корреспондент «Ъ». Полиция задерживает журналистов и проверяет документы.

По словам корреспондента «Ъ», полицейские вывезли журналистов на километр от места подрыва. На мосту по-прежнему стоит фура, которая проезжала по нему в момент обрушения. На месте работают сотрудники МЧС и МВД.

Мост обрушился на проходивший поезд Климово—Москва поздним вечером 31 мая. В результате погибли семь человек. В настоящий момент известно о 71 пострадавшем. Лечение проходят 44 человека, среди них — 3 ребенка

Екатерина Отрашкевич