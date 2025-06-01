ЧП в Брянской области: мост обрушился на проезжавший поезд. Главное

В Брянской области сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва—Климово. По неофициальным данным, погибли четыре человека и пострадали не менее 40. В РЖД объяснили случившееся «обрушением пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Что известно о трагедии — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Кадр из видео очевидца Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Кадр из видео очевидца

Что произошло

В Брянской области обвалился мост с автомобилями. Произошло это, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климово—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил обрушение моста и наличие пострадавших. «Произошло ДТП с участием автомобилей и поезда в районе участка трассы А-240»,— написал он. Господин Богомаз не уточнил причину ЧП и количество раненых.

Сход пассажирского поезда произошел «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщает Московская железная дорога (МЖД) в Telegram.

В РЖД уточнили, что сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области.

Возможные причины

Причиной обвала моста стал подрыв опоры, пишет Baza. По данным SHOT, мост подорвали в двух местах. Предварительно, неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.

Подрыв произошел, когда поезд наехал на шпалы, где было заложено взрывное устройство, сообщает SHOT. Возможно обрушение еще одного пролета моста.

Сколько погибших и пострадавших

Baza сообщает о четырех погибших и не менее 44 пострадавших. Mash сообщает о 22 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Источник RT сообщает о 40 пострадавших, а брянские СМИ пишут о 33.

Предварительно, погибшие — машинист, помощник машиниста и два пассажира, уточняет SHOT. «РИА Новости» также сообщает о гибели машиниста со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Тяжело пострадал один грудной ребенок, сообщили «РИА Новости» в Центре медицинских катастроф региона. На место выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация.

Что происходит на месте ЧП

Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.

Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда, сообщило ведомство. Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Спасатели разрезают деформированный вагон, чтобы помочь выбраться оттуда людям, пишет Daily Storm. На месте слышны крики и просьбы о помощи, сообщает SHOT.

Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами. Они будут направлены в развернутый пункт временного размещения, сообщает МЧС.

Власти Брянской области готовы организовать перевозку тяжело пострадавших при сходе с рельсов поезда санавиацией в Москву, сообщил губернатор Богомаз.

МЖД организовала проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры в Брянской области. Ситуация со сходом с рельсов железнодорожного состава не влияет на движение остальных поездов, утверждают в МЖД.

Движение автомобилей закрыто на участке автодороги А-240 в Брянской области, сообщил Росавтодор.

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