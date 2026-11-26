Российский болельщик умер на матче «Сабаха» и «Барселоны» в Баку
Россиянин Антон Петрищев умер на стадионе в Баку во время матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Сабахом». Об этом сообщило местное агентство Teleqraf. Telegram-канал Sport Baza пишет, что россиянин находился на игре со своим 11-летним сыном.
Болельщику стало плохо во время второго тайма игры. По предварительной информации, смерть наступила из-за сердечного приступа, пишет Teleqraf. Тело покойного передали в морг для проведения экспертизы.
Господин Петрищев родился в 1987 году. По данным Baza, он работал директором проектно-строительной компании. Он приехал с семьей в Баку из Красноярского края.
Игра прошла 25 ноября. Она закончилась со счетом 4:1 в пользу «Барселоны».