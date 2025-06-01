СКР: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрыва

Обрушение моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области произошло в результате подрыва. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, мост в Брянской области также был подорван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская транспортная прокуратура Фото: Московская транспортная прокуратура

По фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела, они переданы в Главное следственное управление СКР. Госпожа Петренко уточнила, что на местах происшествия работают сотрудники СКР. Они проводят неотложные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на поезд №86 Климово—Москва. Погибли семь человек, пострадал 71 пассажир. 39 из них госпитализированы в Брянск. Происшествие на мосту в Курской области случилось сегодня около 3:00 мск. В результате проходивший по мосту состав грузового поезда упал на автомобильную дорогу. По данным СКР, пострадали машинист и двое его помощников.

Екатерина Отрашкевич