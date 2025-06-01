Богомаз уточнил число пострадавших при сходе поезда с рельсов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил число пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд. В его публикации в Telegram-канале теперь говорится о 66 раненых. Под постом также появилась отметка «изменено».

Изначально в сообщении губернатора было сказано, что количество пострадавших при сходе поезда с рельсов составляет 69 человек. Глава региона уточнял, что 44 человека госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.

Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов. В РЖД причиной ЧП назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Петр Бузлаев