Главные новости к утру 31 мая

В Курской области в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек. В Рыльске беспилотники влетели в два многоквартирных дома. Пострадали семь местных жителей, в том числе два ребенка. В поселке Артаково загорелись два жилых здания, в одном из них находилась семья из трех человек.

Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении тарифов на импорт стали с 25% до 50%.

Прокуратура Приморского края утвердила обвинения в отношении восьми врачам частной клиники по делу о продаже 13 новорожденных.

В Липецкой области ввели режим ЧС районного масштаба из-за пожара на территории заповедника. Огонь распространился на 300 га.