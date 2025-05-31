Восемь врачей обвинили в торговле детьми

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники. Им вменяется в вину торговля организованной группой несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы.

«По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей, незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего, как сказано в обвинительном заключении, была совершена купля-продажа 13 новорожденных детей, а общая сумма вознаграждения составила 53 млн руб.

В прокуратуре «Ъ» пояснили, что речь идет о суррогатном материнстве по заказу иностранцев. Сумма, указанная в материалах дела, включает в себя оплату процедур в клинике и вознаграждение суррогатным матерям.

Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток