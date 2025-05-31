При атаке БПЛА по Рыльску пострадали семь человек

Врио губернатора Курской области сообщил, что беспилотники атаковали Рыльский и Льговский районы региона. В Рыльске БПЛА влетели в два пятиэтажных дома. Пострадали семь человек, среди них — двое детей. Еще три человека обратились в больницу после атаки БПЛА по селу Артаково.

«В Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных МКД. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы … В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил врио губернатора, в больницу доставили семью из четырех человек, среди них дети 13 и 16 лет. «Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана»,— добавил он.

В поселке Артаково Льговской области из-за атаки беспилотников загорелись два жилых здания и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек. По словам Александра Хинштейна, они самостоятельно обратились в больницу.