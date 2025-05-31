Режим ЧС районного масштаба ввели в Липецкой области из-за пожара в заповеднике

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за пожара на территории биосферного заповедника в Усманском районе ввели режим ЧС районного масштаба. Он уточнил, что огонь распространился на территории 300 га.

«Прямой угрозы селам по-прежнему нет. Эвакуация на данный момент не планируется. Тем не менее, пункты временного размещения подготовлены»,— написал Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, режим ЧС позволит в том числе позволит работодателям отпускать домой сотрудников без последствий для них. «Люди в целом спокойны, но некоторые тревожатся за хозяйство. Особенно те, кто живет рядом с лесом»,— уточнил глава региона. Он также сообщил, что замеры воздуха не показали «ничего критичного».