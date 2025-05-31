США в два раза повысят пошлины на сталь

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на весь импорт стали с 25% до 50%. Соответствующее заявление он сделал на сталелитейном заводе US Steel в Пенсильвании, где говорил о партнерстве компании с японской Nippon Steel.

«Мы собираемся увеличить пошлины на 25%. Поднять пошлины на импорт стали с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В марте президент США ввел тарифы в размере 25% на весь импорт стали и алюминия. «При 25% они могут как-то перебраться через этот забор. При 50% никто через него не переберется»,— добавил он.

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