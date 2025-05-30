Путин продлил выплаты детям без вести пропавших военнослужащих

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положения о выплатах для детей пропавших без вести военнослужащих. Согласно документу срок выплат продлевается на весь период отсутствия родителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Раньше выплату можно было получать только в течение шести месяцев с момента издания приказа командиром пропавшего военнослужащего. Новые правила вступают в силу со дня подписания президентского указа.

Совет Федерации в 2024 году принял более 50 законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. В марте президент подписал указ о создании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцам помогут Госсоветом».