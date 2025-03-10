Вопросами поддержки ветеранов СВО займется новая комиссия Госсовета

Президент Владимир Путин подписал сегодня, 10 марта, указ о создании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Тем же указом утверждено положение о комиссии.

Как следует из этого документа, основными задачами новой структуры будут обеспечение взаимодействия органов власти, государственного фонда поддержки участников СВО и других организаций в решении вопросов по адаптации ветеранов боевых действий, разработка дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей, а также подготовка предложений по совершенствованию медицинской и психолого-терапевтической помощи и социального обслуживания ветеранов. Кроме того, комиссия уполномочена вести мониторинг и анализ того, как реализуются в регионах меры поддержки участников СВО, обобщать и представлять такую информацию в Госсовет.

Председателем новой комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. За плечами господина Бабушкина — «служба в специальном подразделении РФ», подчеркнул в своем комментарии для СМИ помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. «Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии»,— уверен помощник президента. Он также напомнил, что поддержке участников СВО и членов их семей Владимир Путин уделяет особое внимание с первых дней спецоперации и в решение этой задачи уже включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса. Задача вновь созданной профильной комиссии Госсовета — координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах РФ, добавил господин Дюмин.

Анастасия Корня