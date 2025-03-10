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Коммерсантъ FM
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Вопросами поддержки ветеранов СВО займется новая комиссия Госсовета

Президент Владимир Путин подписал сегодня, 10 марта, указ о создании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Тем же указом утверждено положение о комиссии.

Как следует из этого документа, основными задачами новой структуры будут обеспечение взаимодействия органов власти, государственного фонда поддержки участников СВО и других организаций в решении вопросов по адаптации ветеранов боевых действий, разработка дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей, а также подготовка предложений по совершенствованию медицинской и психолого-терапевтической помощи и социального обслуживания ветеранов. Кроме того, комиссия уполномочена вести мониторинг и анализ того, как реализуются в регионах меры поддержки участников СВО, обобщать и представлять такую информацию в Госсовет.

Председателем новой комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. За плечами господина Бабушкина — «служба в специальном подразделении РФ», подчеркнул в своем комментарии для СМИ помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. «Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии»,— уверен помощник президента. Он также напомнил, что поддержке участников СВО и членов их семей Владимир Путин уделяет особое внимание с первых дней спецоперации и в решение этой задачи уже включились все органы власти, общественные организации, представители бизнеса. Задача вновь созданной профильной комиссии Госсовета — координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах РФ, добавил господин Дюмин.

Анастасия Корня

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Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

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Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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