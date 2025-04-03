Бойцам помогут Госсоветом

В четверг, 3 апреля, пройдет «установочное» заседание новой комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий—участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. В нее вошли 15 губернаторов, 9 заместителей министров, представители полпредств, Общественной палаты, «Народного фронта», АСИ, а также участники президентской программы «Время героев». По решению главы государства председателем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы батальона «Таврида» во время боевого слаживания на полигоне, 13 сентября 2023 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Бойцы батальона «Таврида» во время боевого слаживания на полигоне, 13 сентября 2023 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Комиссия по вопросам поддержки ветеранов СВО была образована Владимиром Путиным 10 марта и стала единственной структурой Госсовета, положение о которой утверждено непосредственно указом президента. В этом документе уточняется, что комиссия должна способствовать усилению координации между федеральными и региональными органами власти, фондом «Защитники Отечества» и другими профильными организациями по вопросам адаптации ветеранов к мирной жизни. Кроме того, она будет заниматься разработкой дополнительных мер социальной поддержки бойцов, вернувшихся с фронта, вырабатывать предложения по совершенствованию доступной для них медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, отслеживать результаты реализации этих мер, а также содействовать в тиражировании положительного опыта.

«У новой комиссии комплексный, многопрофильный характер. Она должна предложить решение целого спектра вопросов — от реабилитации, абилитации, ресоциализации и социальной защиты ветеранов до их трудоустройства, физического восстановления, вовлечения в занятия физкультурой и спортом, восстановления отношений в семье, возвращения к полноценной мирной жизни»,— пояснили “Ъ” в Госсовете.

Председателем комиссии назначен астраханский губернатор Игорь Бабушкин.

В ее состав также вошли руководители регионов, возглавляющие другие комиссии Госсовета: Дмитрий Артюхов («Молодежь и дети»), Станислав Воскресенский («Продолжительная и активная жизнь»), Дмитрий Миляев («Физическая культура и спорт»), Глеб Никитин («Экологическое благополучие») и др. Правительство РФ представлено заместителями профильных министров (труда и соцзащиты, здравоохранения, просвещения и т. д.). Кроме того, в комиссию входит статс-секретарь—замминистра обороны Анна Цивилева, которая возглавляет фонд «Защитники Отечества». Наконец, в работе нового органа будут принимать участие представители Общественной палаты, «Народного фронта», Агентства стратегических инициатив и участники программы «Время героев».

На «установочном» заседании 3 апреля помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин обозначит задачи комиссии. Одним из первых вопросов станет разработка базового стандарта предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей. Кроме того, комиссия обсудит региональные практики поддержки ветеранов.

«Уже сегодня надо готовиться к возвращению большего числа наших ветеранов»,— прокомментировал “Ъ” господин Дюмин главные цели комиссии.

По его словам, нужно исходить из того, что «у каждого ветерана своя жизненная ситуация и для решения вопросов зачастую придется применять индивидуальный подход»: «Не забывая, конечно, о системных мерах поддержки, анализе и тиражировании лучших региональных практик, их постоянном совершенствовании и внедрении в жизнь». Помощник президента подчеркнул, что комиссия создана не только на период СВО. «Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно»,— резюмировал Алексей Дюмин.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что большинство структур, которые занимаются поддержкой участников СВО, появились еще до начала разговоров о возможной демобилизации. В отличие от них, Госсовет должен «значительно масштабировать систему поддержки ветеранов», полагает эксперт: «Требуется инвентаризация существующих практик, обмен опытом, в идеале — разработка стандартов оказания помощи ветеранам и членам их семей, а также создание системы реагирования на атипичные запросы». Выбор для этих целей именно Госсовета выглядит логичным с учетом его способности «работать на стыке межведомственных интересов и кредита доверия к Алексею Дюмину со стороны первого лица», заключает политолог.

Андрей Прах