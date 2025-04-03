Совфед в 2024 году принял более 50 законов о поддержке участников СВО

Совет федерации в 2024 году принял более 50 законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Об этом на брифинге сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин.

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«Сенаторы комитета регулярно посещают российские Вооруженные силы, дислоцированные за рубежом. Налажена связь с командованием воинских частей, дислоцированных в регионах России»,— сказал господин Булавин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что за последний год комитет провел более 70 мероприятий, связанных с поддержкой военнослужащих.

В конце февраля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что в 2024 году в рамках соцзащиты военнослужащих было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124. Тогда она предложила на основе принятых актов создать федеральный закон о гарантиях прав участников СВО и их семей. В марте президент Владимир Путин поддержал идею и поручил разработать единый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Полина Мотызлевская