Китайские автомобили обкатывают схему

Китайские автоконцерны завышают свою статистику, продавая запасы через посредников на вторичном рынке в России. Невостребованные модели с минимальным пробегом и снятой гарантией все чаще появляются у перекупщиков и в небольших салонах. Но более привлекательная цена, которую предлагают такие площадки, впоследствии может грозить покупателю сервисными проблемами и расходами по оплате утилизационного сбора. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В определенном выигрыше от конкурентной борьбы автопроизводителей из КНР остаются те российские покупатели, которых не смущает перспектива столкнуться со сложностями в обслуживании. Если в прошлом году рост продаж таких автомобилей составил 221%, то теперь эта статистика меняется, в том числе за счет дополнительных поставок по схемам вторичной продажи. Глава компании Great Wall Вэй Цзяньцзюнь в интервью изданию Sina Finance сообщил, что на китайских платформах зарегистрировано более 3 тыс. продавцов, торгующих машинами, которые выглядят как подержанные только юридически: они приобретают авто с дисконтом, что позволяет производителям улучшать отчеты. Однако при таком варианте клиенты в России экономят лишь на старте, затем приходится решать много мелких проблем, пояснил эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Фактически новая машина в КНР приобретена на физлицо, потом снята с учета, и таким образом она переходит в статус бывших в употреблении. Главный риск в этом случае — в первую очередь для продажи внутри Китая. Когда первый владелец перепродает авто, то пожизненная гарантия отменяется.

Производители действительно блокируют мультимедийные системы автомобилей, которые "серым" способом вывозятся за пределы страны и перепродаются третьим лицам. Но и с другой стороны научились включать аккаунты и делать авторизацию в профиле».

При этом узнать реальную историю такой машины с цепочкой владельцев можно лишь после приобретения, подчеркнул главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Машины везутся частниками, в какие-то маленькие салоны через так называемых перекупов. Что касается скрученного в КНР пробега перед поставкой машины в Россию, то надо смотреть на каждый конкретный экземпляр».

Одна из причин интереса перекупщиков к таким авто — более низкая цена. Продажа частником из КНР дает возможность снизить размер утилизационного сбора, объяснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, объем такого ввоза через страны ЕАЭС превысил размеры официального импорта: «Китайская таможня отчиталась порядка о 47 тыс. так называемых автомобилей с пробегом. Официальные дилеры говорят о 46 тыс. Официальные дистрибуторы сейчас притормозили такой активный ввоз, поскольку склады переполнены. Утильсбор на физическое лицо составляет до 10 тыс. руб., а на юрлицо — 700 тыс. руб. Таким образом разница в цене очевидная. И вот здесь есть риски: человек может купить такую машину, ему скажут, что утильсбор оплачен. А потом выяснится, что нужно 700 тыс. руб. доплатить».

Официальные цифры в такой статистике ниже. Правда, в них отражены, по сути, новые, но формально подержанные машины с европейскими, японскими или корейскими корнями и китайским паспортом, отметил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «За четыре месяца автомобилей с пробегом ввезено 10,4 тыс. штук. В первую очередь это Toyota, потом Honda, Volkswagen, есть Geely, Mitsubishi, Changan, Skoda, Audi, но китайского производства. Все машины возрастом до 3 лет растаможиваются как новые. Пробег нигде не фиксируется».

В 2024 году продажи китайских легковых автомобилей с пробегом выросли на 57%. Впрочем, несмотря на фактический возраст таких машин, его среднее значение в России приблизилось к пяти годам и снижается. Иномаркам американского производства — в среднем 15 лет, европейского и южнокорейского — 13,5 и 11 соответственно.

Стас Крючков