Китайские машины дают задний ход

Избыток предложения, низкая потребительская активность и острая конкуренция на авторынке грозят сокращением числа присутствующих в РФ китайских брендов. По оценкам участников рынка, в этом году свернуть бизнес может до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. Граждане все чаще предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с сервисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в этом году, считают опрошенные “Ъ” дилеры и аналитики. Основная причина — низкие продажи, что приводит к снижению рентабельности салонов и расторжению франшиз. «Количество китайских марок в хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей»,— считают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Там отмечают, что в ситуации затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности «уход некоторых марок неминуем». В качестве основных претендентов собеседники “Ъ” называют, в частности, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

По данным «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских брендов, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Количество открытий сократилось вдвое — до 124. Общее число салонов китайских марок с начала года сократилось на 87, до 2,7 тыс. «Особенно заметным выглядит сжатие бизнеса таких марок, как Bestune (FAW) — потеря 26 шоурумов и Kaiyi (20 локаций)»,— добавляют в «Газпромбанк Автолизинге», уточняя, что причина негативной динамики — не самый ликвидный модельный ряд, невысокие доходы дилера на каждой сделке и низкие продажи в пересчете на салон.

Дилеры, вероятно, будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов вторит, что дилеры все чаще принимают решение о расторжении франшиз, которые не демонстрируют экономической эффективности. Для дистрибуторов, поясняет топ-менеджер, это влечет сокращение товаропроводящей цепочки, включая ее финальное звено — розничное представительство. «В результате производитель теряет инфраструктурную базу, необходимую для присутствия на рынке»,— резюмирует он. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отмечает, что сейчас компании не спешат принимать участие в тендерах на дилерство китайских марок, тогда как раньше интерес проявляли несколько участников. «То есть никто не хочет открывать новое дилерство или брать лишних машин на склад»,— рассказывает эксперт.

Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов уточняет, что только содержание сервиса обходится дилеру более чем в 860 тыс. руб. в месяц. Если за полгода продавать не более 20 автомобилей, как это было у дистрибуторов Kaiyi, Skywell, SWM, Haima и VGV, а тем более по одному в месяц, как Ora,— конкурировать с лидерами рынка в РФ будет сложно, уверен топ-менеджер. «Если судить по статистике продаж за первый квартал 2025 года, то вопрос "Зачем вы здесь?" вызывают многие марки. Например, Forthing, VGV, MG, Oting, JMC, Livan, чьи продажи в месяц по стране не превышают несколько десятков автомобилей»,— добавляет гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Источники “Ъ” на рынке напоминают, что как минимум один бренд из КНР уже покинул рынок РФ — Skywell, с которым не был продлен контракт.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев уверен, что слабые шансы на выживание имеют бренды, продажи которых за три месяца не превышают 60–70 новых автомобилей. По мнению господина Иванова, не исключен уход с рынка нескольких брендов, преимущественно в бюджетном и среднеценовом сегментах. «В ряде случаев речь идет об удельной выдаче на уровне пяти-семи автомобилей в месяц на дилерский центр, что не покрывает базовые издержки и приводит к финансовым потерям со стороны дилера»,— говорит он. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что в зоне риска марки, чьи продажи в легковом сегменте не достигают 1 тыс. штук в год.

По словам экспертов, закрепиться на рынке больше шансов у хорошо известных брендов с развитой дилерской сетью. Граждане все чаще выбирают их, чтобы избежать проблем с сервисом, нежели автомобили менее известных марок, хоть и по выгодной цене, утверждают аналитики. При этом некоторые бренды могут не сразу уходить из РФ, несмотря на низкие продажи. «Сохранение имиджа, оправдание инвестиций, избегание ответственности перед автодилерами или надежда на рост в будущем — причин формально остаться много»,— отмечает Андрей Терлюкевич.

Наталия Мирошниченко